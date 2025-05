De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 9 de mayo de 2025, p. 3

Despertar rodeada por varias de las mejores pinturas del mundo será una realidad para Gillian Phillips, artista y escritora residente de la ciudad inglesa Sheffield, al ser la primera persona que pasará la noche en la Galería Nacional antes de su reapertura total al público, como parte de los festejos del 200 aniversario de la pinacoteca.

Phillips fue seleccionada al azar en el sorteo más grande de la historia de ese espacio museístico, e ingresará la noche de este viernes al ala Sainsbury, luego de que permaneció cerrada durante dos años; ahí, experimentará la mayor renovación de toda la colección de la galería, a través de la muestra CC Land: The Wonder of Art (CC Land: La maravilla del arte).

La afortunada madre y abuela de 10 hijos, conferencista, mentora y fideicomisaria de una organización benéfica, podrá disfrutar del premio, el cual consiste en dormir en una cama decorada con artículos de una colección colaborativa entre la tienda de muebles Marks & Spencer y la Galería Nacional, que se colocará en medio de la sala Sainsbury, ubicada en el puente que conecta la recién renovada sala con el resto del espacio.

Esta zona albergará las pinturas más antiguas de la colección del recinto. Algunas piezas contarán con áreas adecuadas específicamente para ellas, como el Bautismo de Cristo, de Piero della Francesca, que estará ubicada en una sala tipo capilla.

El Retablo, de San Pier Maggiore, se exhibirá en un impresionante marco de nueva construcción, en tanto La batalla de San Romano, de Paolo Uccello, regresará después de tres años de restauración. Habrá también nuevas alas temáticas, entre ellas, una que brillará, pues todas las pinturas colgadas allí tendrán un elemento en común: el color dorado.

El comunicado difundido por la Galería Nacional para anunciar a la ganadora reproduce las palabras de Gillian Phillips, para quien “es un gran privilegio tener la oportunidad de despertar ante La maravilla del arte. Desde niña me encanta la Galería Nacional, y aunque ya no vivo en Londres, aún la considero mi hogar artístico, y sus cuadros están presentes en mi mente constantemente”.

Además de dormir rodeada de arte, podrá disfrutar de una cena con un invitado en Locatelli, el nuevo restaurante de la galería, a cargo del chef con estrella Michelin Giorgio Locatelli, en colaboración con Searcy’s.