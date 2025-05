Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 9 de mayo de 2025, p. 2

El centenario natal del escritor brasileño Rubem Fonseca, exponente del realismo sórdido y premio Camões, fallecido en 2020, se cumplirá el 11 de mayo, por lo que en Brasil serán publicados dos de sus cuentos inéditos en una edición de sus relatos completos. Como homenaje al autor de El cobrador se realizarán ciclos de cine y mesas redondas.

La investigadora Bia Corrêa do Lago se dedicó a organizar el legado documental de su padre, Rubem Fonseca, luego de su fallecimiento. Ahí descubrió libros no publicados aún, textos corregidos y poemas, reportó el periódico O Estado de S. Paulo. Además, su hija está por lanzar una fotobiografía del también novelista.

Corrêa do Lago comentó que Fonseca siempre decía que no escribía nada ni guardaba nada , y, en realidad, no tiraba nada. Lo tiene todo: escritos de su juventud, cartas de su hermano mayor que fue a la guerra, cuentos y novelas revisados, manuscritos inéditos y también cajas y cajas de papelitos, servilletas y postales. Ahora, con estos documentos, sé más sobre él .

Contó que su padre también era poeta, a pesar de ser conocido por desarrollar una escritura carente de ornamentación, donde integró la violencia cruda en el género policial brasileño contemporáneo.

Encontré más de 50 poemas escritos por él, pero nada lírico; el estilo recuerda a algo brutalista, similar a su prosa , sostuvo su hija, quien mencionó que el gran archivo de disquetes del escritor todavía puede aportar sorpresas.

En honor de los 100 años del natalicio de Fonseca, también ensayista y guionista de cine, la Cinemateca del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro desarrollará este mes una muestra de largometrajes, cortometrajes y programas de televisión basados en su obra, con algunas rarezas. La exhibición incluirá conferencias y debates con expertos en el ciclo Rubem Fonseca: Centenario.

Relación con México

En México, el narrador nacido en Minas Gerais y fallecido en Río de Janeiro será revisitado por el escritor colombiano Hugo Chaparro Valderrama en una serie de charlas que serán transmitidas a través de las páginas en Facebook y YouTube de la Casa Estudio Cien Años de Soledad. Se desarrollarán los martes 13 y 20 de mayo a las 18 horas.

Según la información publicada también por el diario Folha de São Paulo y otros medios de ese país, la editorial Nova Fronteira lanzará en Brasil una caja con todos los cuentos de Fonseca, donde además de los clásicos Feliz año nuevo , El cobrador y Lúcia McCartney , se incluirán los inéditos, seleccionados por su hija de entre el archivo, Natal y Arinda , escritos en 1948, 15 años antes de la aparición del primer libro publicado por el escritor.