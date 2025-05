Más preocupante: el plan no coloca al capital mexicano –es decir, a empresas de propiedad nacional– en el centro de la estrategia. Esta aclaración no es menor. En el marco jurídico internacional, toda empresa que opera legalmente en México recibe trato nacional , aunque su capital sea extranjero. En otras palabras, una empresa puede ser considerada nacional a efectos legales por estar constituida bajo leyes mexicanas, sin que su propiedad, control o beneficios permanezcan en México. Esa es una ficción jurídica que no debe confundirse con una política de fortalecimiento del empresariado mexicano. Lo que el plan omite es una apuesta decidida por formar, consolidar y escalar empresas mexicanas, capaces de ser fuente originaria de innovación, generadoras de empleo de calidad y promotoras de una acumulación autónoma de capacidades. Sin ese capital productivo nacional, no hay innovación propia. Y sin innovación propia, el país está condenado al estancamiento o, peor, a una modernización subordinada.

Esta estructura deja al país expuesto a riesgos: que los polos industriales se conviertan en enclaves desconectados del resto de la economía; que el conocimiento generado sea capturado por filiales extranjeras; que los recursos públicos se destinen a subsidiar inversiones privadas sin garantía de retorno nacional, y que la relocalización, lejos de fortalecer a México, lo integre más profundamente como engranaje subordinado del aparato productivo estadunidense.

No se trata de rechazar la inversión extranjera ni de regresar a modelos cerrados. Se trata de establecer reglas del juego claras, con objetivos nacionales como condición. Si se otorgan incentivos, que sean a cambio de transferencia de tecnología, formación de talento local, incorporación de proveedores mexicanos y participación en propiedad intelectual. Si se relanzan las compras públicas, que sirvan para desarrollar empresas nacionales genuinas y no sólo para ensamblar insumos importados. México necesita un modelo de desarrollo que parta de sus capacidades, fortalezca su aparato científico, eleve su productividad endógena y defienda el interés público. No basta con tener productos hechos en México si la inteligencia, las ganancias y las decisiones vienen de fuera.

El Plan México puede ser una oportunidad histórica para construir un nuevo camino. Pero para lograrlo, debe ser corregido en su arquitectura, democratizado en su diseño y emancipado de la lógica de la dependencia maquillada. La soberanía no es un eslogan. Es una política. Y esa política debe pensarse, financiarse y controlarse desde aquí.

* Director del Cide