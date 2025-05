D

e Yeonghye, la infortunada heroína de La vegetariana, la novela de la sudcoreana Han Kang, no sabemos nada más que está casada, se dedica a colocar los textos en los parlamentos de los cómics y lleva una vida discreta y diligente, tal y como lo había deseado su marido. En realidad, por ello la escogió como pareja. Así da inicio el relato: “Nunca pensé –se dice a sí mismo el esposo– que [Yeonghye] fuera una persona especial. Para ser franco, ni siquiera me atrajo cuando la vi por primera vez […]. Si me casé con ella fue porque, así como no parecía tener ningún atractivo especial, tampoco parecía tener ningún defecto. Su manera de ser, sobria y sin ninguna traza de frescura, ni genio o elegancia, me hacían sentir a mis anchas”.

En su momento, la crítica vio en esta novela –que data de 2007– otra historia basada en la crítica al orden patriarcal, ese espacio donde el marido se siente a sus anchas . Y en cierta manera, hay razones para ello. Yeonghye vive en un monótono micromundo delineado por las expectativas de su familia y la rutina definida por las demandas del esposo. A su manera, un moderno sistema de encierro. Pero la densidad y la inteligencia de la obra de Kang, la escritura residual de lo que aparecen como desechos humanos, convierten a un tema convencional en un problema de orden filosófico y existencial. La vegetariana reúne a una mirada incisiva sobre las entrañas de una sociedad que anula y corrompe todo deseo que amenaza con desestabilizar ese orden, vindicando la permisividad de liberar casi cualquier deseo. No sólo se trata del orden de las cosas en Corea del Sur, sino de una genealogía radical de algo más general: la sociedad de control, según una antigua definición de Gilles Deleuze.