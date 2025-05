L

a vida se ha vuelto penoso caminar. Ir y venir de las torres de papel en dialecto legaloide, a las entrevistas forzadas con fiscales de hierro, a las fosas de asesinados, a las reuniones del duelo común. Los cuerpos dolientes gastan zapatos, tenis, huaraches, zapatillas, chancletas, botines, y sus huellas se pierden. Para que conste este penoso deambular de la muerte en vida activa, para que haya esperanza de encontrarlos vivos, es que las suelas son ahora registro de nombres, edades y lugares señalados por la exigencia de saber dónde están: busco a mi papá porque es mi papá, busco a mis cuatro hijos, busco a mi hija levantada, busco a mi hijo sacado a patadas y golpes de nuestra casa. Llegan desde Honduras, Argentina y las huellas caminan desde Tijuana hasta Chiapas. El territorio construido así es el de la nación al encuentro de la justicia urgida de constancia memoriosa, bien grabada con las toscas y firmes letras de las manos compañeras.

Ir y venir, preguntar, recibir amenazas e insultos, mantener vivo el dolor y la zozobra de la esperanza como dato por verificar, hace de los familiares de desaparecidos una legión sin más plan de vida que la búsqueda y encuentro de los seres queridos. Convertidos en expertos en descubrir fosas clandestinas por el aislamiento de unas piedras, el montículo sin yerba o la tierra dispareja y floja, los familiares caminan y no sucumben a la fatiga ni a la preocupación por el sostén de sus casas.

Había que señalar estos caminos que fluyen al encuentro de apoyo y solidaridad porque va quedando claro que los criminales se apoyan entre sí y no tienen límite. Las leyes no son la justicia, lo saben los facilitadores de la impunidad de los culpables a cambio de los castigos leves a los ejecutores de órdenes superiores sometidos al lema del poder político militar: las órdenes se cumplen, no se discuten.

De aquí las palabras buscar y encontrar vivos para significar el apoyo de los cuerpos de los familiares afectados, una colección de zapatos son soporte grabado de quienes necesitan dejar huellas de su paso para que todos sepan su desgracia, se conmuevan y contribuyan a la restitución de las vidas interrumpidas.