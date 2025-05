Existe una Secretaría de las Mujeres y no una secretaría de los hombres porque históricamente hemos vivido escenarios de desigualdad, discriminación y violencia, y alcanzar la igualdad sustantiva implica emparejar ese piso disparejo que hay entre hombres y mujeres.

Hernández Mora expuso que lograr la igualdad sustantiva y la igualdad no es sólo en beneficio de las mujeres, sino de todos.

Planteó que cuando hay desigualdad, discriminación y no hay inclusión, hay violencia . Agregó: Tristemente estoy convencida de que no hay ni una sola mujer en el país que no hayamos vivido algún tipo de violencia en el transporte público, en la calle, en nuestras casas, en nuestras relaciones de pareja, en nuestros matrimonios, en cualquier espacio laboral, de amistad y convivencia .

Por lo anterior, aseguró, es relevante difundir la cartilla, que contiene 15 derechos fundamentales.

La titular de la Lotería Nacional subrayó que en el actual gobierno la igualdad sustantiva es más que un ideal, es una realidad en constante construcción , y el país está liderado por esta gran mujer, que no es cualquier mujer, tenemos mucha Presidenta.