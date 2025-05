E

n tiempos de incertidumbre, retos y amenazas, reafirmar la unidad y la fuerza de la clase trabajadora es un gesto de dignidad y una necesidad histórica. Frente a un escenario internacional convulso y ante los desafíos de desigualdad, precariedad y concentración de poder económico, la clase trabajadora de México debe permanecer unida, firme y con la frente en alto. Históricamente, esa unidad es la que le ha permitido avanzar, resistir y transformar.

Dentro de esta gran hermandad obrera hay ejemplos que brillan con particular fuerza: las y los mineros de México, especialmente los de Lázaro Cárdenas, Michoacán, encarnan el honor, la solidaridad y la fuerza colectiva que debe resistir a lo largo y ancho del país. No es casualidad que en esa ciudad industrial se erija uno de los movimientos obreros más unidos y con mayor conciencia social. Allí, donde la historia del trabajo se escribe con sudor, con riesgo y con valentía, los mineros han sabido ser más que trabajadores: son también defensores de sus derechos, impulsores de la justicia laboral y protagonistas de la transformación.

En los muros de Lázaro Cárdenas se ve reflejado ese legado: una pancarta que dice Unidad, organización y lucha, que no es sólo una consigna, es una forma de vivir. Es la imagen viva de un México que no se rinde, que no se vende y que no olvida que la dignidad no se negocia. Pero no basta con resistir. Urge, con claridad y visión de futuro, una nueva política laboral, social, económica y esencialmente solidaria y comprometida que revalore el trabajo humano. Es tiempo de avanzar hacia una agenda transformadora que reconozca a las y los trabajadores como centro de la vida nacional.

En este contexto, la lucha por la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales es impostergable. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), trabajar más de 55 horas por semana aumenta significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares y derrames cerebrales. México es uno de los países de la OCDE donde más se trabaja: en promedio 2 mil 226 horas al año, muy por encima de otros, como Alemania (mil 349), Francia (mil 505) o Canadá (mil 688). ¿Los resultados? Precariedad, estrés, desintegración familiar. Es hora de que el país avance hacia un modelo laboral más justo y humano.