Georgina Saldierna y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 8 de mayo de 2025, p. 6

En caso de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no resuelva la petición de cancelar las candidaturas de 26 candidatos a juzgadores, los titulares de las cámaras de Senadores y de Diputados recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña (Morena), puntualizó que si el INE se da por muerto en este tema, vamos al Tribunal Electoral , y si éste tampoco decide, pues nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ya, asunto resuelto. La elección va a salir, va a ser extraordinaria .

Fernández Noroña se deslindó de la publicación de los nombres de los 26 aspirantes señalados. Nosotros no hicimos público ningún dato, quien lo haya divulgado es su responsabilidad; no vayan después a acusarnos de que estamos llamando indirectamente a no votar por las personas que nosotros consideramos no son idóneas .