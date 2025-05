Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 8 de mayo de 2025, p. 5

Si existen suspicacias sobre la probidad de los candidatos a cargos de elección en el Poder Judicial, por posibles vínculos con organizaciones delincuenciales, corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Instituto Nacional Electoral (INE) evaluarlas –aunque este último ya declinó hacerlo–, consideró la presidenta Claudia Sheinbaum. Por otro lado, subrayó la importancia de que las autoridades correspondientes ofrezcan los resultados de los comicios del primero de junio “lo más pronto posible.

“Si hay algún caso que se conozca, que se presente al Tribunal o al INE, y que el INE tome una decisión. Eso no significa… porque incluso los que han salido en redes –que en todo caso serían presuntas vinculaciones, ya que no hay pruebas–, muchas veces en las redes hay mucha información que no necesariamente es certera”, aseguró durante la mañanera del pueblo.