Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 8 de mayo de 2025, p. 4

Chihuahua, Chih., El control militar de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, impuesto por el Departamento de Defensa de Estados Unidos por orden del presidente Donald Trump, obligó a cancelar el evento binacional Abrazos no Muros, programado para el próximo 10 de mayo. El acto reuniría a 200 familias migrantes en el margen del río Bravo.

En el Día de las Madres, la Red Fronteriza de Derechos Humanos (BNHR, por sus siglas en inglés) había organizado la decimosegunda edición de Abrazos no Muros o Hugs not Walls, con permiso de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, la Guardia Nacional de Texas y la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Sin embargo, el Departamento de Defensa, por una disposición desde Washington, ordenó no permitir el evento, el cual dura apenas unos minutos y consiste en que los asistentes se abracen.

Fernando García, director de la BNHR, explicó que la cancelación fue resultado de una decisión política del gobierno de Trump, “a pesar del consenso que había con todas las instituciones regionales.