Georgina Saldierna y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 8 de mayo de 2025, p. 3

El bloque mayoritario en el Congreso y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) chocaron ayer en la Comisión Permanente por el tema del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), en un debate en el que Morena propuso revisarlo y formar una comisión legislativa que le dé seguimiento, mientras el tricolor planteó disolver el mecanismo y dejar de pagar la deuda. Morena, el PVEM y el PT advirtieron sobre la incertidumbre financiera que provocaría esta medida.

Durante los intercambios, el presidente de la mesa directiva de la Permanente, Gerardo Fernández Noroña, apagó el micrófono del coordinador priísta Rubén Moreira, quien había dicho: yo hago lo que yo quiero , luego de que el morenista lo exhortara a no meter la agenda política por la puerta trasera . Molesto, Moreira replicó calificando la acción de fascista .

En medio de las acusaciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el ex mandatario Ernesto Zedillo sobre el Fobaproa, el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar acusó al PRI y al blanquiazul de convertir deudas privadas en públicas mediante ese fondo. Dirigiéndose a Moreira, le reclamó: ¿Por qué, señor diputado, no viene junto con el PAN? ¿Por qué no viene Zedillo a pedir una gran disculpa a la nación por convertir deudas privadas y ilegales en deudas públicas que todavía estamos pagando?

Moreira respondió acusando a Morena de haber endeudado al país al aprobar el presupuesto y la Ley de Ingresos. Recordó que el ex presidente Enrique Peña Nieto dejó la deuda en 10.5 billones de pesos, mientras Andrés Manuel López Obrador la elevó a 18 billones. Además, reprochó a Ramírez Cuéllar haber votado a favor de presupuestos exiguos para la Secretaría de Salud, lo que, dijo, ha derivado en la falta de medicamentos y vacunas.