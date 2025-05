Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Jueves 8 de mayo de 2025, p. 8

Este sábado, el Centro Nacional de las Artes (Cenart) será el escenario de una jornada llena de juego, música y vitalidad con el Pícnic por la Salud. Salud, deporte y rock, festival gratuito donde niños y adultos podrán disfrutar de un día de conexión profunda: con su cuerpo, su energía y su comunidad.

El pasto será tapiz de carcajadas, las botargas deambularán entre las familias y el aire se llenará de talleres, clases de yoga, un rally y, además, una jornada musical incomparable. Entre las bandas que animarán la tarde destaca Yucatán A Go-Go, que lleva más de dos décadas cantando a la infancia al ritmo del surf, con el corazón entregado a la diversión.

Ramón A Go-Go, vocalista del grupo, lo explicó sin rodeos: Ya tenemos 26 años tocando. Empezamos alrededor de los 24. Ya no somos tan jóvenes y, como les pasa a muchos, nos damos cuenta de la importancia de la salud cuando empiezan los achaques .

Esa conciencia es justamente lo que buscan transmitir en este festival. Para él, la salud no es un tema aislado: “Durante muchos años se habló de la televisión basura; hoy hablamos de la comida chatarra. Ambos influyen en la manera en que crecemos. Por eso creemos que es fundamental aprender a cuidarse desde la infancia”.

El músico admitió que llegar al gimnasio es una batalla, pero no una derrota. No creció rodeado de deporte y ahora lo resiente.

Me ha costado mucho trabajo mantener una rutina porque no tengo el hábito. Por eso me parece clave comenzar desde pequeños. Nosotros no queremos decirles qué hacer, sino que aprenden con el ejemplo , añadió en entrevista con La Jornada.

Si los niños ven que la música es divertida, si se emocionan y se ríen, tal vez descubran algo que se quede con ellos para siempre. Yucatán A Go-Go no escribe canciones sobre lavarse los dientes o recoger los juguetes; no necesitan dar explicaciones, porque la energía que transmiten en el escenario basta para dejar una idea clara: el arte también es salud.