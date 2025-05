Ana Mónica Rodríguez

Jueves 8 de mayo de 2025, p. 7

La cantante Gloria Trevi dice que siempre ha sido original porque sus canciones brincan del montón en una industria que trata de uniformizar todo según las modas, pero asegura que busca superar retos, así como sanar muchas heridas, ya que hay cosas en mi vida que quieren arrastrarme hacia el pasado .

La también compositora se muestra desafiante, real y liberada en el lanzamiento de su nueva producción, El vuelo, primer álbum con su sello independiente Great Talent Records, donde resurge como ave Fénix, luego de atravesar innumerables desafíos.

Trabajar en este nuevo material me ayudó a no voltear hacia atrás y convertirme en una estatua de sal; sigo viendo hacia adelante para demostrar mi capacidad para reinventarme y levantar el vuelo con más fuerza que nunca, explicó la regiomontana en charla con diversos medios.

El vuelo es un viaje al espacio, a las constelaciones, a las estrellas. A todo eso que conforma tu alma, pero cuidado, porque dentro hay agujeros negros y no hablo del culito; hay lugares oscuros que te puedan jalar, succionar . Con este material la Trevi propone levantarse sin miedo a pesar de las caídas, reiteró.

Aunque grabó el disco con voz herida debido a la gran cantidad de actividades y conciertos que inundan su agenda, Gloria, de 57 años, fue resiliente y evolutiva en su misión musical, tal como ha sido desde que inició su carrera a mitad de la década de los años 80; además –aseguró– busca mantener la conexión con su público y ser dueña de su catálogo; es decir, estoy creando una herencia con mi música, que no es para otros, sino para mí y mi familia .

Sobre su autenticidad comentó: Simplemente hago algo que me gusta; no voy siguiendo tendencias, sino que busco siempre proponer tanto cosas de antes como actuales, de las que te puedes alimentar y luego generar cosas nuevas .

Diversos ritmos

La intérprete, quien lució deslumbrante y jovial en su encuentro con la prensa, por momentos lanzando uno que otro comentario en doble sentido o entonando breves fragmentos del nuevo material, aseguró: “Me da gusto saber que mis canciones no se quedan en un solo género, sino que caminan por diversos ritmos. Este disco comienza con una cumbia y algo de bachata en Para querer como te quiero; luego nos vamos a algo más regional con Mientras tú te ríes de mí; después pasamos a otro tema que tiene violines, pero combinados con guitarra eléctrica, suena megaroquero en Mentí y posteriormente giramos hacia Q.E.P.D. un reguetón, sabroso, rico”.

Aunque El vuelo no es su álbum más vulnerable como lo fue Si me llevas contigo, “éste más bien te hace consciente de lo frágiles que somos; ahora estás con las personas que amas y, de repente, ya no están más, así como dice la canción Un abrazo: dénlo ahora en vida”.

La producción reúne 12 temas en los que Gloria Trevi unió a seis productores como Humberto Gatica, YoFred, Aureo Baqueiro, Óscar Iván Treviño y el dúo compuesto por Eduardo Bladinieres y Gilberto Elguezabal. Por otro lado, entre los compositores del álbum destacan la propia Gloria Trevi, la mexicana Ana Bárbara, así como la colaboradora de muchos de sus éxitos, Marcela de la Garza, además de Mónica Vélez, Loli Molina, Óscar Iván Treviño, Kristhian Barrios, Eduardo Borges y Freddie Lugo.