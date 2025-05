▲ Byung-Chul Han ha insistido en la necesidad de recobrar la capacidad de decir que no, que no todo es posible, que no todo se puede hacer, que ni siquiera se debe intentar. Foto tomada del sitio web de la Fundación Princesa de Asturias

Madrid. El filósofo Byung-Chul Han, de origen sudcoreano, pero nacionalizado alemán, defiende la lentitud frente al vasallaje vertiginoso de la tecnología, señala las hondas contradicciones del mundo digital en el que estamos inmersos y lo hace desde una discreción monacal, aislado entre sus libros y escritos. Precisamente por su brillantez para interpretar los retos de la sociedad tecnológica , Han fue el elegido como el nuevo premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, un galardón que en otras ediciones ha reconocido la obra de pensadores como María Zambrano, Ryszard Kapuściński y Umberto Eco.

El jurado, integrado por académicos e intelectuales como Estrella de Diego, Taciana Fisac Badell, Santiago González Suárez, Alma Guillermoprieto, Carmen Riera i Guilera y Diana Sorensen, entre otros, explicaron su decisión: Su obra revela una capacidad extraordinaria para comunicar de forma precisa y directa nuevas ideas en las que se recogen tradiciones filosóficas de Oriente y Occidente. El análisis de Han resulta sumamente fértil y proporciona explicaciones sobre cuestiones como la deshumanización, la digitalización y el aislamiento de las personas. Su mirada intercultural arroja luz sobre fenómenos complejos del mundo contemporáneo y ha encontrado un amplio eco entre público de diversas generaciones .

Byung-Chul Han nació en Seúl, República de Corea, en 1959, si bien estudió literatura alemana y teología en la Universidad de Múnich y filosofía en la Universidad de Friburgo, donde se doctoró en 1994 con una tesis sobre Martin Heidegger. Ha sido docente en la Universidad de Basilea (Suiza, 2000-2012) y profesor de filosofía y estudios culturales en la Universidad de Bellas Artes de Berlín, después de haber ejercido en la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe, al lado de Peter Sloterdijk.

Sociedad del cansancio