Jueves 8 de mayo de 2025, p. 4

La coreógrafa Bárbara Alvarado, en su obra Pérdida de la memoria, crea un espacio para la reflexión al explorar la complejidad de la experiencia humana y lo importante de reinventarse ante diversas situaciones hasta encontrar nuevos significados en la vida.

El Teatro Benito Juárez, desde hoy y hasta el domingo, será el escenario de la propuesta que fusiona danza, música y pintura, donde el cuerpo se convierte en pincel y el foro en un lienzo que narra el deterioro y la resistencia de la memoria.

En entrevista con La Jornada, Alvarado explica que su obra se inspira en varias cosas al mismo tiempo, incluyendo su experiencia personal después de sufrir una lesión en la rodilla que la obligó a replantear su vida y su carrera.

Me preguntaba quién soy si no puedo bailar, si no puedo hacer lo que amo. Me di cuenta de que el gran miedo que tenemos en la vida no es la muerte, sino dejar de significar algo para los demás . Esta reflexión la llevó a explorar la idea de la memoria y cómo se relaciona con nuestra identidad y nuestras experiencias.

Entre boleros, música de Chopin y de la legendaria XEW, la propuesta coreográfica presenta la historia de una pareja que lucha contra la pérdida de la memoria. Alvarado busca vislumbrar el proceso del Alzheimer y cómo afecta a las personas y sus relaciones.

Renacimiento y resignificación

La obra plantea preguntas y al mismo tiempo ilustra una fuerza real, que es la esencia vital, esta fuerza de vida por volver a despertar, volver a intentar la vida y volver a morir. Es un proceso natural de olvido y muerte, pero también de renacimiento y resignificación , comparte la creadora.

Se trata de una exposición viviente en la que la danza y la plástica se entrelazan para narrar la vida de una pintora con Alzheimer y su compañero de vida, quienes habitan un espacio poético entre el recuerdo y el olvido.