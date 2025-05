Merry MacMasters

Jueves 8 de mayo de 2025

La ópera Rigoletto, estrenada en 1851, es mucho más que una pieza de museo , porque aborda un tema de actualidad. En términos reales, concretos , la obra con música de Giuseppe Verdi y libre-to de Francesco Maria Piave, trata de “un feminicidio. A Gilda (hi-ja de Rigoletto, bufón de la corte del ducado de Mantua) la matan. Si es por equivocación o no, eso no importa, es la muerte de una mujer apuñalada. Si eso no nos importa en el México actual, pues, ¿qué nos importa entonces?

De qué sirve hacer ópera y gastarse el dinero de todos, si no vamos a hablar de lo que quería Verdi , señala Enrique Singer, director escénico de la nueva producción de Rigoletto, que se estrena hoy en la sala principal del Palacio de Bellas Artes y cuenta con la dirección concertadora del francés Benjamín Pionnier.

Singer recuerda: esta obra fue hecha como una denuncia. Verdi tuvo que hacer algunas pequeñas concesiones, muy enojado, porque quería hablar de una manera cruda del poder, en específico, el patriarcal .

Rigoletto está basada en la obra de teatro El rey se divierte, de Víctor Hugo, un drama cargado de crítica social, poder, injusticia y tragedia. La pieza fue censurada en sus inicios en Francia por su crítica abierta a la monarquía. Verdi enfrentó una lucha similar con la censura en Italia porque el compositor quería hablar de su sociedad. Ésta es una ópera absoluta y rotundamente política, que está puesta en Italia de alguna manera adrede .

Para Singer, las grandes obras permiten que cada época las adecue para que regrese el original. La gran riqueza que tienen estas obras es su posibilidad de darles un discurso actual . Eso fue lo que hizo el director escénico, al situarla en los años 60 del siglo XX. La ópera de origen tiene una fuerte carga casi feminista, en la medida que todas las mujeres en ella viven una realidad dura. Toda la participación femenina en la obra está, no nada más subrogada, sino las mujeres están en una situación muy vulnerada .