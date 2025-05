Aguilar resaltó la importancia de la misiva de Sheinbaum y que se llame a cerrar filas sobre los principios originales de nuestro movimiento, que están basados en la austeridad, en no volverse una clase ungida desde el Olimpo, que cometía excesos como la utilización de helicópteros y aeronaves privadas, o la utilización de recursos públicos para la autopromoción personal. Eso es inaceptable .

En ese contexto, señaló: me dan mucho gusto los acuerdos del Consejo Nacional de Morena, y aunque dicen que el respeto al partido ajeno es la paz, hay que comentar que había ya ciertas desviaciones de integrantes de nuestro movimiento, y no en la base, sino en la clase dirigente del instituto guinda.

Entrevistada a propósito de los resolutivos del Consejo Nacional guinda del domingo pasado, la legisladora señaló que en el PT las disposiciones contra dicha práctica nociva tienen mucho tiempo de existir, por lo que la mencionada resolución no significa ninguna presión para ellos.

En el mismo tono, advirtió que “hay municipios o gubernaturas en donde muchos integrantes de nuestro movimiento quieren ser candidatos ‘herederos’, y el movimiento no puede permitir que suceda. Nuestro movimiento no se puede descarrilar de esta manera y llamamos a que no tengamos la tentación de ser el nuevo PRI”.

Por su parte, el vicecoordinador de la bancada del PVEM en la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños, aseveró que las disposiciones de Morena contra el nepotismo no obligarían a sus aliados a actuar de la misma forma, pues los tres institutos políticos de la alianza en el gobierno tienen autonomía para definir su actuación.