l 24 de febrero de 1988 la delegación Cuauhtémoc giró un oficio que en su parte medular dice: “Por este conducto me permito informar a usted, que se autoriza al Tianguis Cultural del Chopo, la reubicación del mismo en la calle de Aldama entre Luna y Sol…” treinta años después empezó la invasión de vendedores ambulantes sobre la calle de Aldama pero en los pasados meses el ambulantaje ha desquiciado las aceras de la Biblioteca Vasconcelos y parte de la banqueta de la ex estación Buenavista. Ante el daño económico, organizativo y sobre todo a la imagen de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México al Tianguis del Chopo, su comité ha recurrido a diversas instancias oficiales a denunciar la proliferación del ambulantaje mencionado. César Salas, integrante del Comité del Tianguis del Chopo hace un recuento a partir de lograr una entrevista con César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México:

“El 22 de abril tuvimos reunión con él para plantearle toda la problemática y lo que hemos implementado desde 2018 y que no ha funcionado por la nula respuesta de la alcaldía; le platicamos al secretario la dinámica realizada durante el recorrido por la zona de conflicto que hicimos el 29 de marzo junto con Programas de Alcaldía, Sedeco y Secretaría de Cultura, dependencia a la que nos acercamos para contactar a la Secretaría de Gobierno y exponerle todo lo que significa este comercio invasor. De este modo, el titular nos escuchó y dijo, ‘adelante’ y que le entraba a la solución del problema: iba a dialogar con la alcaldía Cuauhtémoc y hablar con la otra parte (la invasora). ‘Ustedes deben entender que tengo que hablar con todas las partes. Igual, con la alcaldía’ nos comentó. Se tocó el tema de que el Chopo, como patrimonio cultural, pedía garantías para laborar cultural y comercialmente; se le dijo que no era correcto que este grupo de más de 300 tianguistas se aprovecharan de la convocatoria lograda por el Tianguis Cultural del Chopo y del trabajo comunitario realizado por todos nosotros durante 37 años. Aclaramos que no somos insensibles, sabemos que la gente necesita trabajo. Pero la ley indica que no puede haber dos organizaciones a menos de 500 metros entre ellas. Se le habló a detalle al secretario de la declaratoria como patrimonio cultural otorgada y que ya se cerró el plan de salvaguarda. Entonces, el acuerdo fue que el titular de Gobierno se encargará de entablar comunicación con la alcaldía y con la otra parte para tomar decisiones. Estuvo presente la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen, con quien se acordó buscar, conjuntamente, un predio para el Chopo. ‘A mediados de junio les tengo resultados’ fue el comentario del secretario.”