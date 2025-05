N

o pudo ser más simbólica y oportuna la visita del mandarín Xi Jinping a Moscú para su encuentro oficial número 42 (otros cuentan 41) con su homólogo, el zar Vlady Putin, del 7 al 10 de mayo, en medio del majestuoso Día de la Victoria de Rusia sobre los nazis alemanes, cuando sin rubor el comediante jázaro ( khazar, https://bit.ly/3QqemJr) neonazi (literal, no es ningún oxímoron) Zelensky ha amenazado bombardear el Kremlin con todo e invitados de honor. ¿Se lo permitirán Trump y lo que queda de la OTAN y la Unión Europea (UE)?

Para no dejar duda alguna, el viceconsejero de seguridad y ex presidente Medvedev replicó que en caso de otra locura más del tragicómico Zelensky no habría 10 de mayo en Kiev (https://bit.ly/4jEotHH).

El presidente ilegítimo Zelensky concluyó su mandato en mayo del año pasado y representa a una microminoría estridente del 0.12 por ciento ( ¡megasic!) de su población y nunca ha ocultado su persecución religiosa a la mayoría de los cristianos ortodoxos eslavos en toda Ucrania (57 por ciento en la parte occidental y 63.2 por ciento en la parte oriental rusófila-rusófona). Sea racial, religiosa o democráticamente, Zelensky es un omnitirano increíblemente apuntalado por la OTAN y la UE contra todos sus principios básicos de fe democrática.

Cuando Trump todavía era candidato por tercera vez a la presidencia de EU –lo cual refleja su grado de protobalcanización– diagnosticó correctamente en una entrevista con el comentarista Tucker Carlson (https://bit.ly/42YAiS0) que el peor error de la dupla Obama-Biden fue haber empujado a Rusia a los brazos de China (o viceversa) y que su objetivo sería romper la asociación geoestratégica, que hoy parece indisoluble, entre Moscú y Pekín.

Se trataba de las clásicas piruetas tanto del jázaro Kissinger como de Brzezinski, quienes, dentro del esquema de la estabilidad estratégica (https://bit.ly/3RQeUt1), siempre manejaron un G-2 entre Estados Unidos y cualquiera de los dos, dependiendo de la coyuntura, Rusia o China.

Kissinger forjó el G-2 de Estados Unidos y China frente a la ex-URSS y, antes de fallecer a sus 100 años, empezó a coquetear un G-2 de Estados Unidos con Rusia, mientras la rusofobia congénita de Brzezinski siempre mantuvo firme un G-2 de EU con China frente a Rusia, hasta su fallecimiento a los 89 años.

Ya siendo presidente, Trump 2.0 reiteró su mismo esquema disociativo (https://bit.ly/3ETNNuh). En fechas recientes, el periodista indio Prakash Nanda conjetura que “Trump orquesta una política de ‘Kissinger en reversa’ para romper la alianza de China y Rusia” y pregunta: “¿Podrá Estados Unidos atraer a Putin al campo estadunidense (https://bit.ly/42HXEMS)?”