Expectativas ante la designación de Adrián Rubalcava frente al STC

C

on el reciente nombramiento de Adrián Rubalcava al frente del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, las redes sociales se han convertido en un espacio de debate y polarización. Los comentarios se dividen entre quienes critican su designación y aquellos que le otorgan el beneficio de la duda, generando opiniones mixtas sobre su llegada al cargo.

No cabe duda de que liderar el Metro de la Ciudad de México no es una tarea sencilla. Este sistema es uno de los más utilizados por la población capitalina, pero también uno de los más problemáticos, con constantes fallas técnicas y estructurales a lo largo de sus 12 líneas. Estas deficiencias afectan a millones de personas todos los días, sin distinción.

Como usuarios habituales del Metro, sabemos que cualquier imprevisto, como salir apenas cinco minutos tarde de casa, puede traducirse en retrasos de hasta horas. Viajar en este sistema se ha convertido, muchas veces, en un ejercicio de paciencia, resistencia y suerte.

Por eso, más allá de los debates políticos, lo que realmente importa es que se garantice un servicio digno, seguro y eficiente.

Esperamos que la designación de Rubalcava sea una decisión acertada y que su gestión contribuya a mejorar las condiciones de un transporte vital para la movilidad de la Ciudad de México.

Porque el Metro no es sólo un medio para llegar al trabajo o la escuela: es el reflejo de una ciudad que merece avanzar, no quedarse detenida entre fallas, humo y retrasos.

Edwin Jovany Morales Ortega

Cimientos de la 4T son sólidos, opina

Los cimientos de la Cuarta Transformación son sólidos, construidos en 2018, con un pasado azaroso golpeado por la descomposición conservadora, que surgen en todo movimiento de cambio político, social y cultural. El primer piso mostró su fortaleza y se consolidó en las elecciones de 2024 para un segundo nivel, con la unión del Estado con el pueblo.

La 4T dejó a los conservadores vapuleados en el piso, sin poderse levantar y sin voceros confiables más que el ex presidente, con un pasado negativo, Ernesto Zedillo, que no entiende lo que no entiende, pues su ideología neoliberal lo ató al pasado conservador, marcado por las represiones a los movimientos sociales y una corrupción difundida y afianzada por diversos medios.

La estructura del segundo piso de la 4T se inició con la muestra de unidad de todo el seguimiento y perfiles que dan lugar a el cumplimiento de las necesidades del pueblo. Los esfuerzos son mayores, pues así lo exige la transformación que, a similitud del movimiento intelectual de la Ilustración europea en los siglos XVII y XVIII, el proceso de ahora es mayor ante la intromisión de Estados Unidos.