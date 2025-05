Además de calificar el Ficunam, Beltrán, agregó: No solamente se trata del 15 aniversario, sino su consolidación entre los cinéfilos y también del público, al que nos gusta ver cine diferente, no solamente quien está atento a las plataformas o las cintas que van a proyectar lo previsible. El encuentro se ha convertido en un espacio con programación plural y crítica que abarca lo mismo el cine contemporáneo internacional que el mexicano; desde su creación en 2011 ha ofrecido una plataforma para cineastas emergentes y consagrados .

Dijo: “Este es un festival de la resistencia que va contra el algoritmo y el streaming, que muestra un cine distinto y no conformista.”

▲ Fotogramas de las cintas Fogo do Vento, de Marta Mateus; La eterna adolescente, de Eduardo Esquivel, y Les Habitants, de Maureen Fazendeiro.

En la competencia se medirán: Fuego del viento (Fogo do vento), de Marta Mateus; Huaquero, de Juan Carlos Donoso Gómez; Invención (Invention), de Courtney Stephens; Les Habitants, de Maureen Fazendeiro; Los destrozos (The Shards), de Masha Chernaya; Punto de fuga (The Vanishing Point), de Bani Khoushnoudi; Todo documento de civilización, de Tatiana Mazú González, y Underground, de Kaori Oda.

Competencia Ahora México

Mientras que Competencia Ahora México tiene la finalidad de buscar películas capaces de potenciar y expandir la lectura colectiva de lo mexicano desde las propuestas cinematográficas más audaces. Edición tras edición, se ha establecido como un espacio cardinal de promoción y referente del cine mexicano contemporáneo. En esta edición, ocho películas integran esta sección competitiva, reafirmando la vitalidad y diversidad formal del cine hecho en México. Participarán: Ajuste de pérdidas, de Miguel Calderón; Deshilando luz, de Valentina Pelayo Atilano; La eterna adolescente, de Eduardo Esquivel; Lázaro de noche, de Nicolás Pereda; Say Goodbye, de Paloma López Carrillo; Sex Panchitos, de Gustavo Gamou; Un lugar más grande, de Nicolas Défossé, y Un techo sin cielo, de Diego Hernández.

La directora del certamen, Fernanda Becerril, apuntó que una de las categorías importantes es Aciertos: Encuentro Internacional de Escuelas de Cine, plataforma comprometida con las nuevas generaciones de cineastas, cortometrajes realizados en escuelas de Iberoamérica, con el propósito de promover el intercambio académico, artístico y humano .

Umbrales de Vanguardia Latinoamericanos

Además agregó que la Competencia Umbrales de Vanguardias Latinoamericanas, esta sección agrupa obras que desafían la experiencia de apreciación cinematográfica y rinden homenaje a procesos formales y narrativos disruptivos. Con Umbrales, Ficunam inyecta energía y recursos a lo más audaz y radical de la producción nacional. En esta edición, la competencia se compone de tres programas .

En Mañana Hace Mucho Tiempo, está dedicada al maestro taiwanés Hou Hsiao-hsien, en colaboración con la Filmoteca UNAM y la Academia de Taiwán en Los Ángeles. Figura clave de la Nueva Ola Taiwanesa. La retrospectiva reúne nueve títulos fundamentales del cineasta, proyectados en formatos restaurados digitales y en 35 milímetros.