Esta potente capacidad de la IA ha generado problemáticas inimaginables, como la ambigüedad respecto de los derechos de autor. En un manifiesto que circuló profusamente el pasado 25 de abril, la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura acepta la IA como herramienta complementaria y no como un sustituto de la creatividad humana y del ser humano mismo. Ahora pasemos a la evidencia empírica. Cuando pregunté sobre los principales autores de ecología política en el mundo, ChatGPT me dio siete nombres y Google 13. La misma pregunta, pero para el caso específico de México: Chat GPT dio seis nombres, de los cuales cuatro están equivocados y Google cinco, todos correctos. Para el campo de la agroecología en el mundo y en México el Chat GPT dio cinco autores todos correctos y para México seis, pero sólo dos correctos, mientras Google dio seis y cinco nombres, todos correctos.

Para probar la fiabilidad del Chat GPT le pedí que nombrara a los tres principales ecólogos de México y nombró a una conocida colega dedicada al tema del maíz, citó el nombre de alguien desconocido, y me citó a mí mismo inventando una semblanza totalmente falsa. Por otra parte, Chat GPT ha aprendido a hablar en 30 idiomas diferentes y a realizar traducciones de manera instantánea. Sin embargo, si bien lo puede hacer con un ensayo, difícilmente lo puede hacer con una novela, casi imposible con un cuento e imposible traducir un poema. Una obra literaria no sólo trasmite ideas, sino emociones, ritmo, cadencias, musicalidad y juegos de palabras con un cierto sentido.

Termino citando dos opiniones: la de Noam Chomsky y la de la propia IA. El primero afirma: “A diferencia de ChatGPT y sus similares, la mente humana no es una pesada máquina estadística de comparación de patrones, que se atiborra de cientos de terabytes de datos y extrapola la contestación más probable en una conversación o la respuesta más probable a una pregunta científica. Por el contrario, la mente humana es un sistema sorprendentemente eficiente e incluso elegante que funciona con pequeñas cantidades de información; no busca inferir correlaciones brutas entre puntos de datos, sino crear explicaciones” ( The New York Times: https://www.nytimes.com/2023/03/08/opinion/noam-chomsky-chatgpt-ai.html).

¿Eres un ser humano? Chat GPT respondió: “No, no soy un ser humano. Soy una inteligencia artificial creada para ayudarte a responder preguntas y tener conversaciones, pero no tengo emociones, conciencia ni cuerpo físico. Mi función es tratar de ofrecerte respuestas útiles y comprensibles basadas en el conocimiento con el que fui entrenado… mi objetivo es hacer que la conversación se sienta lo más natural y amigable posible” (27/4/25, 22:40 horas).