Durante el recorrido se observó cómo un pequeño grupo de trabajadores del sistema de limpia de la capital realizó sobre el parque labores de barrido y levantamiento de basura.

Hay mucha incertidumbre porque no nos dejan estar en un lugar fijo. No sabemos si nos quitarán para el 10 de mayo o alguna otra fiesta. Es bastante complicado deshacer y rearmar el campamento porque no tenemos los recursos suficientes. Varios de nuestros compañeros ya se fueron a otros lados por tanta inestabilidad , comentó una venezolana, mientras cuidaba a cuatro de sus siete hijos.