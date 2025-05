Ángeles Cruz y Emir Olivares

Para no generar un desencuentro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum prefirió no contestar a la declaración de que por miedo a los cárteles de la droga rechazó el ingreso de fuerzas militares de ese país a territorio nacional. Afirmó que mantiene una muy buena comunicación y diálogo con el mandatario y en poco más de tres meses de su llegada a la Casa Blanca han hablado por teléfono en cinco ocasiones. Es buena la comunicación. A veces no estamos de acuerdo, pero no quisiera que sea a través de declaraciones en los medios .

Insistió en que su relación es fluida, buena. Tenemos muchos acuerdos . En algunos temas no tenemos consensos pero estamos dialogando de manera normal .

De esa manera, evitó comentar la más reciente declaración de Trump respecto a que tiene miedo de los cárteles y por eso no aceptó el envío de tropas estadunidenses a territorio mexicano para combatir el narcotráfico.