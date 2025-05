–La temática es con las que suelo trabajar: canciones amorosas, personales, de contenido social, relacionadas con la memoria (…) Al momento de crear no medito una temática. Las canciones surgen así, de manera espontánea: ahora una canción de amor, luego una que habla de la memoria histórica, otra que se refiere acerca de la violencia que se ejerce contra las mujeres… me voy dejando llevar.

La mayoría de las canciones son nuevas, material que ya tenía escrito o que iba escribiendo en el confinamiento. En ese momento me vino la idea de sacarlas a la luz de una manera compartida. Pensé en artistas amigos de diferentes países, diferentes géneros musicales y distintas generaciones. La forma del trabajo fue a distancia, estableciendo una especie de pantalla dividida. Les enviaba un texto y pedía que lo intervinieran musicalmente o, en algunos casos, como el de Edgar Oceranski, Enrique Bunbury o El David Aguilar, ellos me enviaban sus letras y yo les ponía música .

El concepto, me dice Guerra, más allá de ser una colaboración o tratarse de unos simples duetos, es un viaje en busca de un lugar único, nuevo y hasta desconocido.

“ Parceiros es un trabajo que hice con gente a la que admiro. La idea surgió durante el confinamiento por la pandemia de covid-19 y en el proceso invertí cinco años. La idea de este trabajo parte del ejercicio de años atrás en el taller canario de la canción cuando me reuní con compañeros de la misma tendencia en búsqueda de las nuevas rutas para la canción en español. Eran momentos en los que hacíamos un trabajo muy artesanal y, bueno, después de todo Parceiros es eso: un trabajo artesanal en el que participan 36 artistas y yo interactúo con ellos como hilo conductor. Un trabajo en equipo donde se mantiene la identidad de cada uno”.

Para Pedro Guerra, su Parceiros es un ejercicio de autoafirmación y orgullo, por el resultado tan espléndido e insospechado.

“La motivación de Parceiros es más que nada el encuentro que se produce entre 37 artistas con los que cuento historias diferentes en 37 canciones nuevas. Canciones que hablan de cosas diversas. Un trabajo en el que primó la admiración, el respeto y la amistad. En ese sentido, no se ha dado el ego que pudiera suceder al reunir a personas famosas o laureadas. Por el contrario, en Parceiros he encontrado mucho ánimo y ganas de participar. Siempre a mi solicitud hubo una respuesta positiva y ganas de hacerlo.

–Pensando sobre todo en la comercialización de este trabajo, ¿qué importó más: el nombre o la amistad?

–Primó la admiración, básicamente. En Parceiros están todas y cada una de las personas que considero hacen muy bien su trabajo. Desde luego los muy conocidos, como Juan Luis Guerra, Enrique Bunbury, Andrés Calamaro…, aunque también artistas no tan conocidos, pero sí importantes como Ede, una chica de 25 años que lo hace fantástico; están también Lenine, Rocío Márquez, Era Orozco, Jorge Marazu y te puedo decir muchos nombres de gente que no es tan conocidas, pero sí muy apreciada por mí. Es verdad que cuando tienes todo el trabajo hecho piensas a nivel de apuro de marketing, en nombres que van a llamar más la atención, pero a la hora de crear no estoy pensando en eso”.

Parceiros, álbum triple de 37 canciones sólo se distribuirá en España, pero se puede escuchar en la plataforma Spotify. Y aquí va la recomendación: atender las nuevas canciones de Pedro Guerra parecería una desmesura, pero debo decirles que las 37 canciones acaban pasando por nuestros oídos como un suspiro durante todos y cada uno de sus hermosos 114 minutos.

En el concierto del Teatro de la Ciudad, Pedro Guerra y su grupo tendrán como invitados a los cantautores mexicanos Edgar Oceransky, Miguel Inzunza, El David Aguilar y Alex Ferreyra. En tanto, él cubrirá a los ausentes de este extraordinario trabajo.

