De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 6 de mayo de 2025, p. 20

El presidente Donald Trump volvió a burlarse de la Iglesia católica, que cuenta con más de mil 400 millones de fieles en el mundo, al reprochar que quienes critican la polémica imagen de él vestido de papa no aguantan bromas , y señalar que no fue él quien hizo esa foto creada con inteligencia artificial (IA), que apareció el fin de semana en su cuenta de Truth Social, y que se reprodujo en estas páginas (https://shorturl.at/VmbnP)

Yo no tuve nada que ver. Alguien inventó una foto mía vestido de papa y la subió a Internet. No fui yo. No tengo ni idea de dónde salió , aseveró ante la pregunta de periodistas en la Casa Blanca.

Un reportero le señaló que los católicos no están contentos de que haya publicado una imagen suya como el jerarca religioso. A lo que el mandatario respondió: “¡Oh! Ya veo. ¿Quieres decir que no pueden aguantar una broma? No te refieres a los católicos, te refieres a los medios de noticias falsas. A los católicos les encantó.