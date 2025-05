En noviembre de 2024 en el Tour Down Under, Isacc terminó con el maillot de mejor joven en la carrera tras conquistar un triunfo de etapa en su tercera cita como profesional.

Del Toro se caracteriza por su talento innato, combinado con una mentalidad competitiva y una notable capacidad para adaptarse a las exigencias del World Tour.

Tengo una gran presión, pero al final lo hago todo con una felicidad tremenda. Obviamente, quiero devolver todo el cariño y el apoyo a las personas que me apoyan en el día a día, porque hay veces en las que no me salen las cosas, pero bueno, esto va poco a poco. Al final, el tipo de ciclista que voy a ser se definirá cuando deje de montar en bicicleta. Hasta entonces, sólo me queda entrenar. Me tengo que desarrollar, esperar a tener mejores piernas y ver cómo crece mi cuerpo , añadió.

El Giro de Italia iniciará el viernes en Albania y finalizará el 1º de ju-nio en el Vaticano, en homenaje al papa Francisco. Serán 21 etapas: dos contrarreloj, seis de velocidad, ocho de media montaña, cinco de alta con 30 kilómetros de carretera destapada. Habrá tres días de descanso.