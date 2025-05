La gente me lo ha hecho saber, me han dicho que este fin de semana, del que se esperaba tanto se quedó corto y me tocó representar con dignidad a los mexicanos en el boxeo , cuenta Espinoza a La Jornada.

El Divino lanzó 520 golpes y su rival otros 325. Ambos se entregaron en una refriega donde se lanzaron 845 puñetazos. La diferencia fue tan escandalosa que incendió las redes sociales y Top Rank, los organizadores de la función donde Divino defendió su título, aprovechó para atizar y publicó una imagen donde presumía que en sólo tres episodios del pleito del mexicano se habían intercambiado 240 guantazos.

Entrené para lanzar mil golpes, ¿por qué me los iba a guardar? La gente pagó para ver eso y es mi obligación ofrecerlo en una buena actuación , reflexiona el Divino.

De pronto había posibilidad de conseguir una victoria, no fácil, pero sí cómoda. Pero no me siento bien si no me entrego con todo lo que tengo, como que quedo a deber y no me gusta; entonces me meto a pelear, me arriesgo porque sé que eso desata adrenalina. Tal vez en el futuro deba cuidarme más, porque los golpes hacen daño, pero por ahora siento un compromiso muy grande con la gente , plantea.