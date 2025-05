Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 6 de mayo de 2025, p. 4

La escritura es un oficio muy vinculado con la infancia, que siempre genera realidades posibles ; es inventar cosas y está más conectada con la niñez que con la vida adulta, de acuerdo con la narradora argentina Camila Fabbri.

A propósito de su libro de cuentos editado de forma reciente, Estamos a salvo, la escritora contó a La Jornada que nunca entra a un texto con una idea cerrada. Siempre tengo más bien una abstracción. Creo que trabajo así .

Fabbri reconoció que en su forma de crear 20 por ciento es consciente, puede hablar de ello; el 80 por ciento restante es inconsciente, y “una no tiene idea de qué hace con las palabras. Deviene de la personalidad, de la identidad. Probablemente escribo como hablo o hay algo de ese juego con las palabras, de no dejar nunca que se acomoden del todo. Sin duda, eso me parece más intuitivo y no lo podría identificar.

Lo primero es encontrar la voz. La mayoría de los relatos están escritos en primera persona y de principio localizar qué pasa con esa voz o cuál es su cuestionamiento respecto de qué. A partir de ahí, ir deshilvanando. Van apareciendo imágenes que van como creando una anécdota, que es una especie de conglomerado en contra o en favor de algo.

El volumen, coeditado por Almadía y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, reúne 17 historias en contra de la idea de estar a salvo. Tienen la misma hipótesis relacionada con la vida animal y humana, y lo salvaje de la naturaleza y de la vida ordinaria. Por ahí las coincidencias. Es un poco la búsqueda al escribir todas esas historias .

Fabbri reseñó una línea que corre debajo de la narración evidente y que plantean las citas de National Geographic, como si fuera una guía de lectura para tratar de dar una identidad en conjunto. Reina la cotidianidad, el hiperrealismo y que hay un detalle que le da un fundamento digno de ser contado .