Pero la fiscalía y gobierno de Chiapas, así como el gobierno federal que estuvo enterado en todo momento de la situación, parecen no saber que los zapatistas no se rinden, no se venden y no traicionan. Así, mientras el Estado fabricaba culpables y criminalizaba a los detenidos intentando acusarlos de secuestro, las autoridades autónomas zapatistas comprobaron primero la inocencia de sus bases de apoyo, para luego ir más allá: descubrieron a los perpetradores del secuestro y posterior asesinato de Pedro Díaz Gómez, cometido por personas que no son zapatistas. Haciendo uso de sus sistemas de seguridad y justicia, y respetando siempre sus derechos humanos, los zapatistas detuvieron a los criminales y los pusieron bajo custodia en una de las comunidades rebeldes. Los dos criminales confesaron el secuestro y asesinato en contra de Pedro Díaz Gómez, y señalaron el lugar preciso donde habían enterrado el cuerpo. Señalaron la complicidad de otras personas , narra el subcomandante insurgente Moisés, vocero del EZLN. Continúa: Todo esto lo supo el gobierno en sus tres niveles, pero nada hizo. En lugar de liberar inmediatamente a nuestros compañeros inocentes, le dieron largas al asunto y propusieron un intercambio de detenidos. Así podrían sobornar a los medios de comunicación y venderles la historia de que todo había sido mérito de la justicia estatal y federal. Y también podrían quedarse con lo que robaron a los originarios pobres que sufrieron su ataque .

En una época en que la justicia es una más de las víctimas del dinero, de la corrupción, de la fuerza, de la impunidad, de la arbitrariedad, del poder, es una verdadera fuente de incentivos vitales encontrarse con pueblos que se han dado un gobierno con autoridades propias que, con base en principios, objetivos, leyes y procedimientos esencialmente distintos han logrado poner en práctica exitosamente un sistema de justicia con el cual pueden resolver cuanto conflicto les presenten , escribió la investigadora Paulina Fernández Christlieb en un libro que lleva el mismo título que este texto. Ese sistema de seguridad y justica alternativo que han construido los zapatistas, no sólo es referente de justicia en un país donde más de 93 por ciento de los crímenes quedan impunes. Además, ese sistema les ha ayudado hoy a evidenciar a un Estado que sigue alejado de la justica.

*Sociólogo. X: @RaulRomero_mx