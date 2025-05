Q

uedan mil 355 días bajo Trump. El presidente estadunidense que disimula buscar la paz, a la vez que apoya a que Israel siga destruyendo Gaza y arma a los saudíes. Mientras, amenaza con desmantelar todo programa social en EU y la ayuda extranjera, si bien con intereses políticos. Pero, además de una ignorancia y torpeza sin precedentes en materia internacional, su doctrina más terrible es terminar con el enemigo interno en EU, amenazando a quien se le oponga.

La revista Foreign Policy in Focus (www.fpif.org), del Institute for Policy Studies, califica los 100 primeros días de Trump como días de caos, una bola de demolición y un festival de venganza contra quienes cree sus enemigos en los ámbitos nacionales y planetarios, incluyendo en su rabia a los aliados más cercanos de EU, como Canadá y los países de la OTAN. “Cualquiera que le haya atacado en el pasado –y que posteriormente no haya rendido pleitesía a su supuesta brillantez– ha sido blanco no sólo de su ira, también de las agencias gubernamentales secuestradas por sus compinches.” Se ha lanzado contra los tratados multilaterales, ha sacado a EU de instituciones internacionales, desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hasta la OMS.

En sus primeros 100 días Trump ha ido a la supercarga , según Mark Townsend en The Guardian (https://tinyurl.com/4rkuc7y6) “empujando al mundo a una nueva era de autoritarismo definida por la impunidad y un poder corporativo sin freno… menoscabando décadas de progreso y envalentonando a líderes autoritarios… en una caída libre de los derechos humanos y creciente inacción en torno al cambio climático, violenta represión contra el disenso y creciente reacción contra migrantes, refugiados, mujeres y niñas, y personas LGBT+ que se pueden rastrear al llamado efecto Trump”, citando reporte de Amnistía Internacional.

El camino al autoritarismo y la disfuncionalidad de la política parece estar bien trazado, con un Congreso en EU dominado por cobardes políticos republicanos que no sólo flaquean por mantener sus posiciones, sino porque se dan cuenta de que su agenda ideológica conservadora ya no es factible si no fuera por el efecto Trump.

El poder político de Trump está supeditado a los intereses del gran capital, de Wall Street, de Silicon Valley, gigantes petroleras, automovilísticas y otras. Si Trump le rinde pleitesía a alguien es sólo a los multimillonarios ( billionaires) a quienes sirve. La organización de periodismo More Perfect Union publicó en X: “Tras retirar muchos de sus aranceles, Trump recibió a Charles Schwab y a otros (multimillonarios) en la Casa Blanca. Señaló que sus invitados habían ganado fortunas en la bolsa apenas una hora después de su anuncio. ‘Hoy han ganado 2 mil 500 millones y aquel 900 millones. No está mal’” (https://tinyurl.com/3s86z3kj). Ese es el único sistema de valores que entiende Trump; ¡es el dinero, estúpido! Todo es el dinero.