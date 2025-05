Fue un Papa católico y aunque parezca paradoja, muy cristiano; cuando fue electo por los cardenales y según la fe, también por una voluntad superior, al más alto cargo de la Iglesia, despertó esperanzas que no defraudó. Empezó su pontificado con una sorpresa; no adoptó un nombre tradicional, como era costumbre, ni tampoco el de un gran sabio como Tomás de Aquino, el autor de la Suma teológica, tampoco el de Ignacio con el que sin duda debía tener más cercanía espiritual, por haber sido éste, fundador de la Compañía de Jesús, los jesuitas, en la que militó desde su juventud.

Vibraba aún el eco de su último mensaje dicho con muy buen humor a pesar de transportarse ya en silla de ruedas y cuando había esperanza por su mejoría; pero no fue así, todos nos conmovimos, las portadas de los diarios publicaron una y otra vez su imagen, los noticiarios hicieron lo mismo, vestido de blanco, como acostumbraba; y, lo más destacado, algo que no debemos olvidar: su luminosa y cálida sonrisa que expresaba cierta malicia inocente y transmitía buenos y profundos sentimientos.

hora que escribo mi colaboración quincenal para La Jornada, aún no hay un nuevo Papa; Francisco sigue en el centro de la atención de los medios, de la opinión pública; tanto de católicos como de otras religiones y no creyentes, aun agnósticos; todo el mundo se conmovió con su fallecimiento que sorprendió a pesar de su edad, 88 años, y de su breve recuperación.

Cuando llegó al más alto cargo del mundo católico, trajo con él un viento fresco y novedoso que no dudo tiene como una alentadora expresión la sonrisa que lo caracterizó. Trajo consigo ideas novedosas, fue un pastor que buscó a todos los cristianos, peregrinó por el mundo y tuvimos en México la ocasión de recibirlo; habló con todos, predicó a todos, con la palabra y con el ejemplo.

Por lo que a mí toca, tengo admiración y respeto por este Papa que además de bueno, también es sonriente. En 2016 publiqué una recopilación de reflexiones y opiniones, sobre el capitalismo, de Chesteron, Maritain, Mounier, Gallegos Rocafull y el mexicano José González Torres, que denominé Humanismo cristiano y capitalismo, obra que dediqué precisamente al Papa, a quien se lo hice llegar por intermediación de algún amigo de él; transcribo la dedicatoria de entonces: Dedico este libro del que me ocupé varios años, al papa Francisco, por ser jesuita, latinoamericano y partidario de la justicia para los pobres .

Lo escribí, no bajo el auspicio de alguna universidad o de algún sistema burocrático que lo patrocinara, sino arrancando tiempo a mi trabajo personal para vivir y a mi participación ciudadana en la política de mi país. Como Machado, digo: Con mi dinero pago, a mi trabajo acudo . Doy gracias a Dios que me permitió concluirlo. Y ahora recordarlo con motivo de este acontecimiento que nos deja sin un ciudadano del mundo tan merecedor de recuerdo y respeto; pensando también en cómo se hilan los acontecimientos y los recuerdos, agrego un epígrafe de ese mismo libro dedicado al Papa que nos deja y que es de otro jesuita, Alfonso Álvarez Bolado SJ: Pensar es dedicarse solitariamente a la nostalgia de lo esencial . Ese pensamiento parece que junto con la sonrisa definen muy bien al papa Francisco; se trata de un maestro que unió el pensamiento y la acción en toda su obra y que, si bien generó alguna crítica de los más conservadores, no dejó de avanzar con buen humor y siempre con ideas chispeantes y bien intencionadas. No podemos olvidar que una vez invitó a sus hermanos obispos a ser pastores con olor a oveja, pastores siempre en medio de su rebaño .

