n enero hablábamos en este espacio de los tres Trumps con los que había que lidiar: el negociador forjado en los negocios inmobiliarios de Manhattan, el presidente de Estados Unidos, y el político, el líder de un culto llamado MAGA. Esa figura de tres facetas ha cumplido 100 días en el poder, y pasarán muchos años, quizás décadas, para asimilar las consecuencias de este vertiginoso arranque de gobierno.

Los primeros 100 días de la segunda administración de Donald Trump han sido, sin lugar a dudas, un periodo de convulsión sin precedentes. Como acertadamente señaló The New York Times en su portada (100 días como ningunos), estamos ante una presidencia que no sólo redefine las políticas, sino que también altera la esencia misma del ejercicio del poder. La narrativa de un poder centrado en una sola persona, desplegada con un estilo inconfundible, ha dejado una marca en el escenario global.

Trump ha desmantelado el modelo de globalización que predominó durante las últimas tres décadas, un sistema intrincadamente tejido con las economías de los países en desarrollo. Su insistencia en repatriar la manufactura y la imposición de aranceles representan un giro radical, una vuelta en U que desafía la lógica de las cadenas de valor globales y la interdependencia económica regional. Este proteccionismo agresivo, lejos de ser una simple estrategia económica, es una declaración de intenciones: Estados Unidos busca recuperar su hegemonía económica a cualquier costo, incluso si ello implica desarticular el entramado económico internacional.

Los aranceles, convertidos en el arma predilecta de negociación, son un claro indicio de la creciente rivalidad con China. Detrás de cada amenaza comercial, subyace una lucha por el liderazgo global, una contienda que Estados Unidos ha visto erosionarse paulatinamente en los últimos 20 años. La administración Trump parece decidida a revertir esta tendencia, incluso si ello implica desestabilizar el sistema económico internacional y provocar fricciones con aliados tradicionales. En estos 100 días, lo que Trump ha intentado es romper el momentum de la economía china, el poder sin contrapesos claros de Rusia, y la relevancia económica y política de Europa, reconfigurando el rol de Estados Unidos como potencia.