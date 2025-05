En el caso de Bolivia, el ascenso social indígena y el desmantelamiento de las jerarquías raciales en el acceso al poder estatal tuvieron como reacción una oleada antigualitaria de las antiguas clases medias. Entre 2006 y 2019, 30 por ciento de la población mayoritariamente indígena salió de la pobreza y entró al segmento de ingresos medios. Junto a esto, los mecanismos de acceso a cargos públicos y reconocimientos oficiales estuvieron regulados por la pertenecia o cercanía a las identidades indígenas. Se trata de hechos prácticos de democratización material. Sin embargo, el pavor moral que esta igualación social desencadenó entre las clases medias criollas fue de tal magnitud que no dudaron en abrazar discursos raciales darwinistas, proclamando si no el exterminio purificador de los barbaros indígenas a manos de militares decentes y católicos , al menos sí su animalización y subordinación profiláctica por razones de salud pública.

Esto ayuda a dar lugar a una crisis de sentido de orden de la sociedad estadunidense y, con ello, a una predisposición a revocar creencias. Que esa batalla por instaurar la nueva narrativa explicativa la estén ganando los que culpan de su destino a la migración latina, no es algo inevitable. Es un tema de correlación de fuerzas políticas, pero claro, si lo que se opone al discurso de una batalla final de revanchas redimidoras es sólo mantener el viejo orden globalista decrépito y austero, entonces no resulta difícil entender por qué ganan Trump y los suyos.

or qué la crueldad represiva ejercida contra unos jubilados que demandan derechos no sólo es tolerada, sino también celebrada por una parte importante de la población argentina? ¿Por qué la masacre de indígenas aymaras durante el golpe de Estado de 2019 en Bolivia es olvidada por los intelectuales criollos y, al contrario, el acceso violento al gobierno es recordado como momento épico de la lucha contra la tiranía socialista? ¿Por qué la denuncia y persecución de migrantes de piel morena se ha convertido en deporte estadunidense, acreditado por la mitad de sus habitantes?

De igual manera en Argentina, cuando uno ve el cuadro recientemente publicado por Agendata respecto a la participación de los asalariados en el producto interno bruto (PIB), se aprecia cómo es que las grandes oleadas autoritarias de odio restaurador de viejas jerarquías sociales y raciales, como el aramburato, llegan precedidas de grandes avances en la igualdad material. En el caso del mileismo, a los años de la democratización económica kirchnerista debe añadirse la frustración redistributiva, por medio de la inflación, del gobierno progresista que antecedió el triunfo de Milei.

Para Europa no es pertinente fijarse en el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores populares; sin embargo, la desigualdad se ha incrementado en ese mismo periodo. El 10 por ciento de las personas con ingresos más altos y que en 1980 acaparaba 27 por ciento de la renta nacional, en 2019 lo hacía con 36 por ciento (Piketty, 2019). Pero lo que hoy más está conmocionado a esta región es el desequilibrio del estatus social interno y externo. Según el informe WID World Inequality Database, mientras los sectores con mayores ingresos se alejan de los que tienen ingresos medios, los de ingresos más bajos se acercan a los que tienen ingresos medios, devaluando su estatus, y lo más devastador es el desmoronamiento de la secular manera de ubicarse en el mundo. Como lo muestra Milanovic (What comes after globalization?), las clases medias occidentales han visto retroceder su ubicación en la distribución de la riqueza global. Mientras en los años 90 las clases bajas y medias europeas ocupaban los deciles superiores a 70, ahora se ubican en 55, superados por las clases medias y altas asiáticas en sistemático ascenso global. Y claro, después de siglos de supremacía europea, la obligación ahora de tener que conversar como iguales con naciones que hasta hace poco eran colonias, les resulta aterrador.

En resumen, la expansión social de las ideologías requiere de un soporte material que las faculte. Si son crisis económicas generales, éstas tienden a promover coaliciones sociopolíticas igualitarias, encabezadas por gobiernos de izquierda o progresistas. Si la crisis la promovió o no la resolvió el gobierno progresista, le sucederá una coalición de derecha extrema. A su vez, las crisis de estatus tienden a promover pasiones antigualitarias que encumbran a gobiernos ultrarreaccionarios, autoritarios y cargados de odios viscerales hacia lo plebeyo.

En todos los casos, son cambios materiales en las condiciones de vida económicas, de poder o reconocimiento los que gatillan, en múltiples direcciones políticas, recambios ideológicos y emocionales de las sociedades. Es la cualidad del tiempo liminal.

La lección de los últimos años es que la manera de enfrentar los resentimientos antigualitarios no es retrocediendo o paralizándose en las políticas de igualdad material. La decepción de los de abajo fácilmente los podrá empujar a abrazar los resentimientos, no contra los poderosos, sino contra los más débiles de las clases menesterosas. En tiempos de crisis no hay mayor impulso al conservadurismo autoritario que un gobierno progresista que renuncia a la audacia de los cambios. La crisis es, por excelencia, el privilegiado escenario de disputa de las esperanzas colectivas para remontar agravios, no sólo de los recuerdos. Por ello, la única opción ante los arrebatos contraigualitarios es más igualdad, con nuevas expectativas convincentes de mejores condiciones de vida en común, radicalizando las políticas de distribución de la riqueza, y para que sean duraderas en el tiempo, tendrán que afectar a las oligarquías rentistas, además de expandir un nuevo tipo de productivismo sustentable.

*Ex presidente del Estado Plurinacional de Bolivia