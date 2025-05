La directora Lira fue designada en 2022 y concluye su gestión en 2026; en su periodo ha enfrentado casos de abuso sexual en baños y salones, tanto por parte de estudiantes como de profesores, los cuales no han sido atendidos ni resueltos, según acusan los paristas, quienes añadieron que el baño donde ocurrió una violación en octubre de 2022 fue remodelado y, en aquel momento, la directora mandó a limpiarlo antes de que llegara personal del Ministerio Público.

Incluso, en una cuenta en Facebook titulada CCH Sur oficial (No me quiero morir en CCH Sur) , alumnos revelan asaltos, acoso sexual por parte de vendedores externos y consumo de drogas a un costado de la dirección, lo cual es confirmado por papás, quienes contaron a La Jornada que viven preocupados por lo que ocurre adentro.

Sin embargo, se rehusaron a levantar el paro, debido a que la directora Susana Lira no ha ofrecido ninguna propuesta para disminuir las problemáticas que enfrentan dentro del plantel y requieren soluciones de fondo, como la venta y consumo de drogas.

Estas situaciones rebasan el límite de tolerancia de alumnos y papás, quienes señalan tener miedo cuando dejan a sus hijos en la escuela, porque en vez de ser un lugar seguro, corren más riesgos que en la calle.

Su actitud es de dolo y provocación; no hay muestra de querer resolver los problemas de fondo. Hay montones de casos que no denuncian ante el MP, son omisiones muy graves. Lo ocurrido el pasado 7 de abril no es un caso aislado , dijo el padre de una alumna de segundo semestre, quien agregó que después de celebrar su ingreso hace un año, ahora están decepcionados.