También pidió a los militantes conducirse con honestidad, humildad y sencillez. “La parafernalia del poder es del pasado de corrupción y privilegios, no de Morena. No caigamos nunca en la frivolidad, en el consumismo y la ambición por el poder y el dinero.

En la carta que envió a la dirigencia nacional de su partido –leída durante la sexta sesión ordinaria del Consejo Nacional– hizo 10 recomendaciones a la militancia, a la que llamó a no apostar nunca por la división y a recordar siempre que el fin nunca justifica los medios , pues “si en el camino se pierden los principios, será difícil recuperarlos.

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su rechazo a que Morena se convierta en un partido de Estado y dejó en claro que no puede haber colusión con la delincuencia, ni organizada ni de cuello blanco . Además, pidió no caer en el sectarismo ni en el exceso de pragmatismo sin principios.

No es parte de nuestro movimiento viajar en aviones o helicópteros privados, ni tener como anhelo portar ropa de marca, o tratar mal a las personas, o andar con guardaespaldas y un séquito de camionetas, o comer en restaurantes caros.

El partido guinda, dijo, es humildad: no mirar a nadie de arriba abajo, a menos que sea para ayudar a levantarse .

La titular del Poder Ejecutivo añadió que los legisladores no deben asistir a congresos internacionales usando recursos públicos para hacer turismo político. Sólo se justifica en una situación especial y por una tarea indispensable. Nuestro deber es estar con la gente, en el territorio , apuntó.

La Presidenta enfatizó que nunca se debe permitir el amiguismo, el influyentismo ni el nepotismo. Es indispensable que, aunque en la Constitución ya se estableció que no puede haber candidatos en el periodo inmediato de familiares en ningún puesto de elección popular hasta 2030, Morena lo incluya desde 2027 , pidió.

Sheinbaum recalcó que los gobiernos emanados de esta fuerza política deben garantizar la austeridad republicana y la cercanía con el pueblo.

Sostuvo que no se debe olvidar de dónde viene Morena, porque de lo contrario se olvidará hacia dónde va. No es llegar al poder por llegar. No es la ambición personal lo que debe guiarnos, sino el bienestar del pueblo .

Asimismo, pidió no confiarse, porque es mucho lo que está en juego: el presente y el futuro de nuestra nación, e insistió en mantener la unidad.