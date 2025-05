Y de paso, que la FIFA afronte su pecado. No sólo perdió de vista que en la eliminatoria estaban participando León y Tuzos, ambos de Grupo Pachuca. Los dos ganaron su boleto al Mundial de Clubes (a realizarse del 14 de junio al 13 de julio), ambos participaron en el evento del sorteo, y hasta que el Alajuelense, de Costa Rica, protestó, fue cuando reparó en el detalle y emitió un reglamento vetando la multipropiedad. ¡Peor todavía! cuando a Gianni Infantino, titular de la Federación Internacional, le informaron que América era una lucrativa opción, se anticipó anunciando el choque entre las Águilas y Los Ángeles FC.

El tema resulta un parteaguas que retrata de cuerpo entero a la Liga Mx. Acá la adicción de los dueños para conseguir ventaja es moneda común. No obstante, el tener dos equipos para intercambiar jugadores a conveniencia, reforzar a uno más que a otro, y en choques directos obtener salomónicos empates o una victoria para el más necesitado, raya en el descaro. A eso y más se presta la multipropiedad… Un buen dividendo del caso León sería que el órgano rector del balompié mundial dicte un plazo para extinguir esa calamidad.

l León estará hoy ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo para defender su participación en el Mundial de Clubes; no obstante, de manera simbólica, también se ponen en la mesa los otros casos de multipropiedad, una situación aberrante que sólo sucede en el balompié mexicano. El veredicto final se conocerá unos días después, pero cualquiera que sea –en favor o contra los Panzas verdes–, el asunto ha significado la exhibición al mundo de una Liga que pretende estar entre las cinco mejores, pese a su proceder absurdo y retrógrado.

En septiembre, un aficionado compró una pantalla en una tienda Elektra y la rompió a martillazos, en protesta por la mala racha del Puebla y la falta de refuerzos. Molesto, Salinas Pliego amenazó con trasladar la franquicia a Tlaxcala o Mexicali … Grupo Caliente asegura que está por deshacerse del Querétaro, mientras Grupo Pachuca ha dicho que venderá 51 por ciento del León… Alejandro Irarragorri, de Orlegi (Santos y Atlas), por el momento lo único que quiere es eludir la cárcel, pues tiene orden de aprehensión.

Cruz Azul está en la antesala de una revancha más, sin duda con menos expectativa que la generada por el argentino Martín Anselmi, ya que ahora tiene en el banquillo a un novato en el que nadie creía. El uruguayo Vicente Sánchez se ofertó a la directiva cementera, con desgano le dieron la Sub-23 y su andar ha sido cuesta arriba, porque, además, resiente la animadversión de su coterráneo Iván Alonso, quien quería hacer negocio con promotores para imponer a otro timonel. No obstante, el crédito de Sánchez ha ido en aumento partido a partido.

En medio de la polémica sobre si es pertinente retirarle la etiqueta de interino y darle el puesto de estratega, Rafael Lebrija, ex directivo, recordó: Yo lo traje desde Montevideo para el Toluca y fue un gran acierto, ahora como técnico está demostrando que puede con el paquete, ¿quién se atreve a decir lo contrario? Para el ex atacante de 45 años no ha sido fácil. Hace un lustro terminó sus estudios de técnico, buscó trabajo como auxiliar o administrativo en algún club, insistió con los choriceros, pero se topó con negativas rotundas.

El 1º de junio disputará la final de la Concachampions ante el Vancouver Whitecaps, pero antes tiene todo para brillar en la liguilla a partir del miércoles frente al León… Otro de escasa credibilidad y que ha sorprendido a muchos es el delantero mexicano Ángel Sepúlveda, quien va por el botín de oro en el certamen regional… La estratega de Monterrey Amelia Valverde ya dio el primer gran paso hacia el tricampeonato tras eliminar a las Amazonas, su acérrimo rival. En semifinales enfrentará con la etiqueta de favorita al Pachuca.