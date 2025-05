U

n bondadoso médico comprometido con su carrera, sus creencias y una idea muy clara de servicio, que hará un par de años tuvo la ocurrencia de salvarme la vida – fue el de arriba , se apresura a aclarar con la modestia vanidosa del que se sabe realmente capaz– y quien pide no mencionar su nombre, envía estas breves y sustanciosas reflexiones con el título de Autorretrato, las cuales comparto con los lectores, otros pacientes por donde se le quiera ver.

En mi evolución he sido ambicioso, egoísta, soberbio, mentiroso, traidor, idealista, astuto , comienza el hombre.