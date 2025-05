¿Q

ué pensaría usted si le demostraran que en nuestro planeta hay pequeños grupos de personas que cumplen debidamente con la obligación del pago, en tiempo, de sus impuestos? Pienso que esto le causaría tan interna impresión que, si en ese momento usted no hubiera atendido ese deber ciudadano y tuviera las condiciones para hacerlo, se apresuraría a ponerse a mano con el fisco (o no). Su verdadero extrañamiento y vitriólica reacción vendrían después, cuando se enterara de que los ciudadanos que perciben utilidades estratosféricas por sus muy diversas ocupaciones, pagan de impuestos cantidades irrisorias, frente a las que usted y otros muchos ciudadanos erogamos, en razón de nuestras moderadas o aun, rotundas utilidades.

Platiquemos al respecto: vivimos en el planeta 8 231 623 070 millones de terrícolas (si hay de otros mundos, nadie ha tenido la atención de introducirme con él, la o le). Esta cantidad fue registrada el pasado sábado 3 a mediodía. Perdonen si mi dato sobre la población mundial, para el domingo 4 ya es diferente, y no se diga sobre lo que piense la multitud judía, que la estará leyendo el lunes 5. Recuerden que las creencias de esta comunidad consideran que hay un día a la semana destinado al descanso y a la honra impostergable del Señor, Jehová. Sobre cuál es para cada quién el día dedicado al Señor y al descanso, yo jamás me atreveré a opinar, so pena de perder inmejorables amigos, de un lado, de otro, o de los dos.