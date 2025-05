E

l Presidente Trump ofreció a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum enviar soldados a nuestro territorio para apoyarla en el combate contra el narco; Claudia Sheinbaum rechazó la ayuda y le indicó que podría contribuir mucho si detuviera el tráfico de armas. Hizo un llamado en ese sentido, pero no es suficiente. ¿Caso cerrado? No. Trump seguirá presionando, no está en su naturaleza desistir. Lo expresa sin tapujos en uno de sus libros: ‘Mucha gente dice que un gran acuerdo es cuando ambas partes ganan. Eso es un montón de basura. En un gran acuerdo tú ganas, no tu oponente. Tú aplastas a tu oponente y te llevas lo mejor para ti’. ( Think Big, HarperCollins Publishers, 2007). Claudia no podrá bajar la guardia un solo momento, deberá seguir dando la pelea por la soberanía del país los siguientes más de mil 300 días que restan al gobierno de Trump.

Se retira el Oráculo de Omaha

Anunció su retiro, a los 94 años, Warren Buffett, el financiero conocido como el Orácu-lo de Omaha, por su visión sin paralelo en materia de inversiones. Millares de personas lo siguen y se han hecho ricas. Sus hijos Howie, Susie y Peter heredarán una inmensa fortuna; sin embargo, dejará su cargo como jefe de Berkshire Hathaway a Greg Abel, de 63 años. Es el vicepresidente de operaciones. Buffett dijo que la guerra tarifaria de Trump es un error, el mundo ha prosperado con la libertad de comercio. No fueron sólo palabras. Su empresa tiene 347 mil millones de dólares en efectivo sin invertir. Es un riesgo hacerlo actualmente, el aspirante a Papa es impredecible.

Teuchitlán se enreda más

Fue detenido el presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión Murguía Santiago, de Movimiento Ciudadano. Estuvo enterado de lo que ocurría en el rancho Izaguirre y no actuó. ¿Pero qué ocurría? Según el fiscal Alejandro Gertz Manero no hubo la supuesta cremación de cadáveres; se requieren temperaturas muy elevadas y no hay indicios. ¿Y no estuvo enterado el ex gobernador Enrique Alfaro, el aprendiz de futbol ahora en España? Cada día se enredan más los hilos y parece que se va a romper el más delgado.