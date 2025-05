Donald Trump se ha dado cuenta de su falibilidad, opina

n lo que lleva al frente de Estados Unidos por segunda ocasión, Donald Trump no había dado muestras de disposición para rectificar uno solo de los puntos de su programa de gobierno, cuyos datos principales dio a conocer en su toma de posesión hace ya más de 100 días. Cierto es que su práctica osciló de la amenaza de fuertes sanciones a otras economías, a suspensiones temporales y reducciones, como sucedió con México, pero en el fondo no habló de ningún cambio de rumbo. Siempre dijo que va a hacer grande a América otra vez, o sea a restaurar la hegemonía estadunidense sobre el resto del mundo.

Sólo que una cosa es lo que se quiere y otra lo que se puede. Y sus actos desaforados le han acarreado a Trump una fuerte respuesta de los sectores de la sociedad, descontentos con sus políticas. Su solo discurso, siempre pronunciado con fuerza y convicción, no ha sido suficiente para convencer a sus conciudadanos de que es correcto mantener en alto la espada de los aranceles para someter la economía global, por lo que ya le reprochan que haya impactos en sus bolsillos, porque a fin de cuentas serán ellos quienes paguen los impuestos trumpianos.

En lo internacional, Canadá no se deja, ni tampoco Dinamarca con lo de Groenlandia. Sólo ha sometido a Nayib Bukele, que le renta su megacárcel para migrantes venezolanos; a Daniel Noboa, que le permitió una base en islas Galápagos, y al mandatario de Panamá, que le autorizó fuerzas militares en la zona del canal, así como gratuidad para el tránsito de sus naves. No ha podido cumplir su promesa de paz en Palestina, pues Benjamin Netanyahu no le hace mucho caso en los hechos, ni Volodymir Zelensky en Ucrania.

Ahora la gente se burla del mandatario, pues dijo que con dos juguetes que tuvieran los niños estadunidenses es suficiente y ya lo llaman Dani dos muñecas. Quizá por eso su soberbia disminuyó. Además, dio a conocer que no tratará de relegirse en 2030 (aunque mencionó que su sucesor podría ser su vicepresidente o su secretario de Estado).

El poder, al ejercerlo, se gasta. Lo que le ocurre a Donald Trump lo vuelve a comprobar.

José Enrique González Ruiz

Aplaude respuesta de la Presidenta

Muy loable y de gran patriotismo me pareció la respuesta de nuestra Presidenta ante la propuesta de Donald Trump de enviar militares estadunidenses a México, pues reiteró que la soberanía del país no está en venta. El pretexto del mandatario de Estados Unidos fue que apoyarían en la lucha contra los cárteles de la droga.

Pienso sinceramente que esos esfuerzos de convencimiento del magnate debería utilizarlos para convencer a sus conciudadanos de que se alejen de las drogas y no ser más el objetivo de los traficantes de estupefacientes. Eso, de lograrlo, le redituaría políticamente más que atentar contra la soberanía de otras naciones, en este caso, la nuestra.

Hago votos para que la contundente respuesta de la jefa del Ejecutivo federal, Claudia Shienbaum, lo haga reflexionar al respecto.