Lunes 5 de mayo de 2025, p. 22

Moscú. El Kremlin recordó ayer que tiene un demoledor arsenal nuclear, pero dice que cree que no va a hacer falta para alcanzar las metas de su operación militar especial , cuando Ucrania volvió a rechazar la tregua de tres días en ocasión del 80 aniversario de la victoria soviética sobre el fascismo alemán en la Segunda Guerra Mundial, reiterando su propuesta de comenzar un alto el fuego de al menos 30 días.

Mientras Rusia se prepara para celebrar la señalada fecha con un magno desfile militar en la emblemática Plaza Roja, cuyo ensayo general se llevó a cabo ayer en la capital rusa, el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, deslizó la idea en sus redes sociales de que no recomienda viajar a Moscú en esos días.

El líder ucranio señaló que todo puede pasar y hasta no excluiría que los propios rusos cometan un atentado para culpar a Ucrania y cerró con la enigmática frase: no digan que no se los advertimos .

Casualidad o no, el reportero Pavel Zarubin, de la televisión pública de Rusia, difundió ayer un fragmento del reportaje dedicado a los 25 años de Putin en el poder, donde el mandatario ruso reflexiona acerca de la posibilidad de usar el armamento nuclear en el conflicto bélico con Ucrania.

Al preguntarle si llegó a considerar en algún momento de su operación militar especial el arsenal nuclear de Rusia, Putin respondió: nos quisieron provocar, quisieron que cometiéramos errores, pero no había necesidad de usar el armamento que usted menciona. Confío en que no haga falta .

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo ruso, tenemos fuerzas y medios suficientes para llevar a su conclusión lógica lo que empezamos en 2022 con el resultado deseado para Rusia .

Putin, en ese adelanto del reportaje, también ofrece a su entrevistador un vaso de kéfir y le muestra la capilla en su residencia en Novo-Ogoriovo, en las afueras de Moscú, donde el presidente de Rusia asegura que durante la toma de rehenes en el Teatro Dubrovka por un comando checheno en octubre de 2002, se hincó por primera vez para rezar.