▲ Donald Trump a su llegada a la Base Conjunta Andrews en Maryland, de regreso a la Casa Blanca, tras pasar el fin de semana en Florida. El mandatario aprovechó ayer el festejo que realizan cada año los fanáticos de la película La guerra de las galaxia y divulgó el mensaje: Feliz 4 de mayo a todos, incluidos los lunáticos de la izquierda radical que luchan con ahínco para traer de vuelta a los capos de la droga y pandilleros peligrosos . Foto Afp

Cada 4 de mayo las imágenes, memes y ofertas promocionales relacionadas con Star Wars se multiplican, ya que May the 4th, como dicen los fanáticos en un juego de palabras con force (fuerza) y fourth (el cuarto), ha evolucionado a lo largo de los años hasta convertirse en el Día de Star Wars, festividad informal que celebra la épica serie de películas del espacio y la franquicia que la rodea, informó Ap.

El Día de Star Wars fue creado por los fanáticos en un astuto juego de palabras con una de las frases más populares de las películas: Que la fuerza te acompañe (May the force be with you, en inglés), y que respecto al 4 de mayo se expresaría: May the 4th be with you.

El presidente debe una disculpa

El obispo estadunidense Thomas Paprocki aseveró que Trump debe una disculpa por burlarse de Dios, la Iglesia católica y el papado al publicar una imagen de sí mismo disfrazado de sumo pontífice.

El religioso del estado de Illinois ha denunciado, además, que la publicación de la imagen –generada también con IA– es profundamente ofensiva para los católicos , sobre todo por el momento que atraviesa la comunidad religiosa tras la muerte de Francisco y ante el cónclave, que elegirá al nuevo líder religioso en el Vaticano.

Poco antes de la publicación, Trump bromeó respecto a la sucesión del dirigente de la Iglesia católica. Me gustaría ser yo , dijo antes de aludir de manera indirecta al arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan. Sobre esta cuestión, el aludido Dolan afirmó que la publicación de dicha imagen no estuvo bien .

En España, el conservador Partido Popular tomó distancia del magnate y consideró que esa imagen hiere sensibilidades .

Con información de The Independent y Europa Press