Un tercer mandato presidencial no es algo que esté buscando hacer, es algo que, hasta donde yo sé, no está permitido , indicó el magnate, quien en marzo aclaró que no bromeaba al especular sobre un tercer mandato, y aseguró que muchos de sus aliados le habían pedido que se presentara de nuevo. Poco más tarde la Organización Trump, dirigida por dos de sus hijos, comenzó a vender gorras con el lema Trump 2028.

Se le preguntó a Trump si estaba de acuerdo con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien el mes pasado declaró que por supuesto todas las personas en Estados Unidos tienen derecho al debido proceso, el cual generalmente requiere que el gobierno proporcione notificación y una audiencia antes de tomar ciertas acciones legales adversas. No lo sé. No soy abogado , respondió Trump, al añadir que tal requisito significaría que tendríamos que tener uno, o 2, o 3 millones de juicios .

Washington. El presidente Donald Trump dijo que no está seguro de si las personas en Estados Unidos tienen derecho al debido proceso garantizado en la Constitución, mientras su gobierno actúa de forma agresiva para deportar a los inmigrantes que están en el país sin papeles y otros que no son ciudadanos.

La enmienda 22 de la Constitución establece en parte: ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces . Trump también señaló a JD Vance y Rubio como posibles sucesores.

Reiteró que no descartaría el uso de la fuerza militar para tomar el control de Groenlandia, la isla más grande del mundo y territorio autónomo dentro de Dinamarca, país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte junto con Estados Unidos.

No lo descarto. No digo que lo vaya a hacer, pero no descarto nada. No, ahí no. Necesitamos Groenlandia con urgencia... tiene una población muy pequeña, de la que nos ocuparemos, la cuidaremos y todo eso, pero la necesitamos para la seguridad internacional , afirmó Trump luego de la entrevista de amplio alcance tras su primeros 100 días en el cargo.

Por otra parte, Trump comentó que estaba dando instrucciones a la Oficina Federal de Prisiones para reconstruir y reabrir la infame prisión de Alcatraz en la bahía de San Francisco, cerrada en 1963, para albergar a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos. ¡Reconstruyan y reabran Alcatraz! , posteó en su red Truth Social. Cuando éramos una nación más seria, en el pasado, no dudábamos en encerrar a los criminales más peligrosos y en mantenerlos lejos de cualquiera a quien pudieran perjudicar .

En tanto, más de 15 mil empleados del Departamento de Agricultura (USDA) han aceptado una de las dos ofertas de incentivos financieros del gobierno para abandonar sus trabajos, según la lectura de una reunión informativa de la agencia con personal de Reuters. La suma representa alrededor de 15 por ciento de la plantilla total de USDA.