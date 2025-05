Aunque los ilícitos cometidos son graves, la calidad de víctimas les fue negada por no poner una denuncia cuando fueron desplazados o por no ratificarla. Salimos sin documentos, no accedemos a empleos, proyectos o becas del gobierno porque no estamos en nuestros domicilios, en la ciudad pasamos muchas necesidades , reprocharon.

Pidieron a la autoridad investigar, detener y procesar penalmente a los responsables de la violencia contra sus comunidades, de no ser así, cualquier intento de regreso pone en riesgo sus vidas. Plantearon que si el retorno seguro no es viable, se les dé acceso a casas o terrenos, donde sea posible vivir en apego a sus tradiciones.

En el encuentro participaron familias de los municipios de Guanaceví, Durango, Guadalupe y Calvo, Chihuahua, El Vergel, Balleza; de la comunidad El Manzano, en Uruachi y Monterde, demarcación de Guazapares.