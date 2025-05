Me alegra que haya personas tan lejos de casa que te tratan tan bien, lo cual me da mucho gusto. Regresé con ganas de comer muchos tacos y de cantar un poco , dijo la artista sobre el periplo internacional que llevará a diversos países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Colombia.

El álbum, comentó la intérprete, nació como una serie de audios de WhastApp grabados en la intimidad de mi cuarto y mi guitarra; en cuanto a las letras me inspiran las cosas que me pasan, incluidas las del corazón .

Cedé artesanal

Mis notas de voz cuenta con una edición en cedé, especialmente artesanal, reflejo de la personalidad de la artista, el que también incluye unas pegatinas de regalo, diseñadas por la misma artista e inspiradas en el universo artístico del disco, así como las letras de las canciones.

Mafalda Cardenal comenzó su carrera en 2022 con su canción Pa que me cantes en el coche y a partir de ahí sobresalió en la escena musical. Luego de este tema, la artista fue creciendo hasta el lanzamiento de Tu fan en mayo de 2023. Esta ha sido la canción que me ha cambiado la vida, lo cual nunca imaginé porque es una balada y todo mundo me decía que era muy difícil, pero les gustó mucho y cuando llegó a México me abrió las puertas. Después de este tema todo ha ido para arriba , expresó la cantante.

Su composición captó a millones de personas, superando 90 millones de reproducciones en todo el mundo, además de alcanzar el número 1 viral en más de 25 países; gracias a este impulso llegó por primera vez a México en 2024, donde tuvo presentaciones en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y en Puebla con localidades agotadas.