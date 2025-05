Llevaba mucho tiempo intentándolo , dijo Ruud. Éste era uno de los grandes objetivos con los que soñaba de joven, así que es una sensación increíble haberlo logrado. Además, por cómo lo hice, fue un gran partido. Sabía que Jack había estado jugando de maravilla todo el año, y especialmente en este torneo, así que si no hacía un juego excelente, me iban a dar una paliza en toda la cancha .

Ruud tiene más títulos (12) en arcilla que cualquier otro jugador desde principios de 2020, según la ATP. Draper ganó en Indian Wells en marzo. Tras su victoria en cuartos de final en Madrid, se aseguró un debut entre los cinco primeros del listado global.

Te lo mereces, Ruud. Obviamente, te has esforzado muchísimo y has tenido años excelentes en el circuito... Este deporte es brutal, pero creo que esta derrota me hará mejor, así que seguiré intentándolo , añadió el británico.

El torneo en Madrid se vio interrumpido a principios de la semana pasada debido a un gran apagón que paralizó a España y Portugal el lunes, provocando el aplazamiento de 22 partidos.

Ruud necesitó tomar un par de analgésicos durante su victoria en semifinales sobre Francisco Cerúndolo después de sentir una molestia en las costillas durante su calentamiento, pero no hubo señales de ninguna lesión ayer. El cuadro masculino perdió a la mayoría de sus mejores jugadores al principio. Carlos Alcaraz tuvo que retirarse por lesión y Novak Djokovic sucumbió contra Matteo Arnaldi en su primer partido.