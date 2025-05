▲ El rival de Canelo, el cubano William Scull, olvidó que no sólo debía evitar los impactos, sino entablar el combate. Foto Ap

Esa metáfora del baile no pasó desapercibida para el Terrible Morales y sus palabras brotan desde el ex púgil que será recordado por el fragor de sus batallas.

Una disculpa de mi parte , respondió Álvarez por su actuación y visiblemente frustrado de no poder pelear con el escapista Scull; quise darlo todo, pero para dar una buena pelea se necesitan dos .

Durante el combate, Canelo expresó con gestos y ademanes la frustración que crecía en su interior y que afloraba con desesperación. Scull se dedicó a brincar sobre las puntas de los pies, con la destreza de un acróbata, pero no con la convicción de un boxeador. Dijo que en este deporte uno de los principios es evitar ser golpeado, aunque olvidó que también exige su complemento: hacer daño al adversario.

Todos culpan al cubano, pero ya sabían cómo era, no es que los haya estafado. En todo caso, la culpa es de quien eligió al rival, porque no lo hacen a ciegas, lo estudian y saben a quién contratan , agregó el Terrible.

“Fue una noche desastrosa, no sólo para Canelo, sino para el boxeo”, señaló Erik Terrible Morales, uno de los mexicanos más respetados por sus batallas encarnizadas y consideradas entre lo mejor de la historia en ese deporte. Al declarar, el tijuanense lo hizo con el respeto por un colega, pero consideró queel boxeo exige aún más lealtad que la que se profesa a un compañero de oficio.

La presentación del sábado en Riad, de las cuatro firmadas con la autoridad del reino, ha sido un fiasco para casi todos, incluso para el peleador tapatío. El combate ante el cubano William Scull en Arabia Saudita simplemente no existió, como si se tratara de una ficción salida por la urgencia nocturna de Sherazade en Las mil y una noches.

“Es cierto que para bailar se necesitan dos. Pero si quien tienes enfrente baila breakdance y tú eres el rey de la cumbia, hay que encontrar el punto intermedio para demostrar que sabes bailar”, dijo Morales.

“Si estás arriba del ring y eres la estrella de la noche, estás obligado a ofrecer un buen espectáculo al público que va a eso, a verte; debes demostrar por qué se te paga tanto dinero”, agregó con cierta impaciencia.

Morales es un observador crítico del oficio al que consagró su vida. Si bien advirtió que todo peleador tiene malos momentos, no pudo omitir que ya es notorio que Canelo sufre demasiado cuando el adversario es hábil para moverse en el cuadrilátero. Así le ocurrió con Floyd Mayweather, con Dmitry Bivol y ahora con William Scull.

Parece que él sólo puede lucir cuando el rival se queda plantado. Entonces no entiendo por qué eligieron un contrincante que sabe moverse tanto , se preguntó el Terrible.

“Todos saben que Canelo no es propositivo, de ir a buscar el choque, como hacía Julio César Chávez o como yo solía hacer también. Todos tenemos fortalezas y debilidades, pero debemos encontrar herramientas para resolver el acertijo que tenemos enfrente y Canelo no supo cómo, tal vez porque no tiene esos recursos y quedó expuesto”, remató Morales.

El Terrible siente una fascinación por las metáforas y piensa que un buen boxeador se asemeja a un artista. Y en cierto sentido los es –explicó–, ya que debe desplegar sus dominios técnicos y tocar algo profundo en sus espectadores. Y como un buen intérprete, si la audiencia es apática o no hay conexión, entonces debe encontrar la vía para comunicar lo que desea y hacer de su presentación un acto digno.

“Y eso no lo tuvo o no lo tiene Canelo”, sentenció.

Al final de la noche, Turki Al Sheikh, asesor de la corte real saudita y responsable de la inversión multimillonaria para llevar el deporte de élite al reino como una suerte de herramienta geopolítica, le entregó al Canelo un cinturón de oro por la victoria. El público que asistió a The Venue Riyadh Season, en Riad, abucheó al mexicano.

Al Sheikh no lucía feliz por lo que había visto, según percibió Morales. Parecía más emocionado de anunciar la próxima pelea de Canelo ante Terence Crawford, para muchos el mejor boxeador del momento, aunque dos divisiones de peso abajo de la que defiende el tapatío.

Noté a Al Sheikh enojado, como decepcionado, porque, si existe tanto boxeo de gran nivel en el mundo, con la pelea que vio, es como si le dieran atole con el dedo , comentó Morales.

Al final de esta fantasía árabe, Canelo ganó el cinturón de la división que le faltaba y lo hizo casi sin pelear. Ahora, a su cuenta ingresarán hasta unos cien millones de dólares por esta función, Scull se embolsará entre uno y cinco millones. ¿El boxeo prometido? Ese nunca ocurrió, como si fuera una fábula narrada por Sherazade.