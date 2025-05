Esperemos que esto continúe, aunque hace poco uno de mis alumnos me contó que les bajaron el sueldo y los traen pintando metros y metros para llenarse la boca (las autoridades) con que están haciendo programas sociales.

Me ha tocado transmitir las técnicas del muralismo a más de 200 muchachos. Pero son muchos los jóvenes que ya están trabajando. En buena medida, gracias a un apoyo (gubernamental) que mal que bien se está dando , señala.

Julio Ferrá está convencido del papel social de los murales como herramienta comunicativa y de educación, incluso cuando abordan temas alegóricos o abstractos.

Apunta: Una cosa es abordar un muro con un tema histórico que tenga que ser verídico y otra que sea de fantasía, aunque, en dado momento, toda fantasía y toda abstracción nacen de la realidad. Entonces, incluso lo ficticio tiene algo qué enseñar .

En entrevista, explica que los temas están determinados, en la mayoría de los casos, por el espacio que ocupan las obras. Por ejemplo, menciona que en los murales que ha realizado en cinco centros penitenciarios del país (entre ellos los reclusorios Norte, Oriente y Sur) ha buscado incentivar a los reclusos mediante alegorías relacionadas con el trabajo y el esfuerzo.

La idea es motivarlos a que sean mejores individuos y a participar en la construcción de una mejor sociedad , subraya el artista, quien ha perdido la cuenta de los murales que ha realizado hasta la fecha.

He pintado en todo tipo de lugares. Desde panteones hasta reclusorios, jardines de niños, universidades, estaciones de bomberos, mercados... lo que se imagine. Tan sólo en escuelas primarias y secundarias debe haber unos 350 murales realizados por mí; con alumnos, otros 120 o 150.

Su interés por esta vertiente pictórica se dio desde niño, influenciado por David Alfaro Siqueiros, quien era amigo de su abuelita, según cuenta. Sin embargo, el paso determinante se lo debe a un sueño premonitorio en su juventud.

Soñé que besaba a una mujer desconocida con la cual, más adelante, me encontré en la casa de un amigo; lo sorprendente es que ella me dijo que había tenido el mismo sueño conmigo. Después de contarle que yo pintaba, me invitó a hacer un mural en una de las aldeas infantiles SOS, donde cuidan a niños. Terminé la obra y ya nunca más volví a verla; yo tenía 18 años.