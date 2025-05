Además de las 230 estampas que demuestran que el paraíso es blanco y negro, la gran exhibición incluye dos proyecciones que hacen del recorrido una cosa fuerte, intemporal. En Planeta Amazonia desfila el paisaje captado en 58 visitas durante siete años y decenas de vuelos sobre sierras, ríos y bosques bajo los cielos de Nunca Jamás, y nos inyecta Erosao (Origem do Río Amazonas), poema sinfónico de Villa Lobos. Para que se den una idea del amazonismo e indianismo del compositor, basta mencionar entre sus piezas sinfónicas y corales: Génesis, el ballet Amazonas (sí, Salgado repite los títulos de su paisano), Amanecer en una selva tropical, su sexta sinfonía Montanhas do Brasil, los ballets Uirapur y Mandú-Carará, el poema sinfónico Ruda, el mayestático Descobrimento do Brasil, y su última y augusta obra maestra, A Floresta do Amazonas.

El proyecto Amazônia, diseñado y curado como buena parte de su obra por Léila Wanick, su esposa y editora, ofrece una galería de retratos que, bebido en conjunto mediante la proyección fílmica y la envolvente música de Stroeter y sus intérpretes aborígenes, constituye el viaje culminante de la muestra. Ya hemos visto centenares de cuerpos y rostros en la obra de Salgado, algunos son representaciones inmortales de lo humano: niños, indígenas, trabajadores, migrantes, la verdadera Sal de la Tierra (como se titula el documental-galería de su hijo Juliano Ribeiro Salgado y Wim Wenders, 2014). Pero Retratos, la reunión de rostros, cuerpos, familias, comunidades y vidas que transcurren aquí constituyen un regalo estético de profundo humanismo.